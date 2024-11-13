Усик опублікував перший трейлер фільму про бій із Ф'юрі — відео

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик представив трейлер фільму про перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Стрічка отримала символічну назву “UNDISPUTED”.

Що відомо про фільм “UNDISPUTED”

Згідно з останніми даними, прем'єра відбудеться уже 10 грудня 2024 року.

Насолодитися довгоочікуваною стрічкою можна буде на платформі Netflix.

За словами самого Олександра Усика, його фанати нарешті отримають можливість побачити його наполегливу працю, жертви та шлях до історії.

Документальний фільм UNDISPUTED виходить на Netflix 10 грудня у Великій Британії, Ірландії та MENA. Зануртеся в мою подорож, битви поза рингом і боротьбу, щоб прославити Україну, — йдеться у заяві чемпіона. Поширити

Хто може стати наступним суперником Усика

З заявою з цього приводу нещодавно виступив менеджера українського боксера-супертяжа Егіс Клімас.

За словами останнього, у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик може вийти в ринг зі ще одним британцем, а саме Даніелем Дюбуа.

Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа. Він — володар титулу IBF. Ще багато людей згадують перший бій і той спірний удар. Це був би ідеальний реванш, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу, — підкреслив Клімас. Поширити

У той же час колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що вболіватиме за Тайсона Ф'юрі.