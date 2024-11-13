Усик опублікував перший трейлер фільму про бій із Ф'юрі — відео

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик представив трейлер фільму про перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Стрічка отримала символічну назву “UNDISPUTED”.
Головні тези:
- Фанати Усика нарешті дізнаються, яким складним був шлях українця до тріумфу.
- Можливий наступний суперник Олександра Усика - Даніель Дюбуа, володар титулу IBF.
- Майк Тайсон підтримав Тайсона Ф'юрі напередодні нового бою.
Що відомо про фільм “UNDISPUTED”
Згідно з останніми даними, прем'єра відбудеться уже 10 грудня 2024 року.
Насолодитися довгоочікуваною стрічкою можна буде на платформі Netflix.
За словами самого Олександра Усика, його фанати нарешті отримають можливість побачити його наполегливу працю, жертви та шлях до історії.
Хто може стати наступним суперником Усика
З заявою з цього приводу нещодавно виступив менеджера українського боксера-супертяжа Егіс Клімас.
За словами останнього, у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик може вийти в ринг зі ще одним британцем, а саме Даніелем Дюбуа.
У той же час колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що вболіватиме за Тайсона Ф'юрі.
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