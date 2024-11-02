Ф'юрі визнав чесну перемогу Усика у першому бою
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Ф'юрі визнав чесну перемогу Усика у першому бою

Бій Усика проти Ф'юрі
Джерело:  TNT Sports Boxing

Ексчемпіон світ у хевівейті британець Тайсон Ф'юрі вважає, що український боксер супертяж Олександр Усик здобув чесну перемогу над ним у їхньому першому бою. 

Головні тези:

  • Ф'юрі визнає, що Усик здобув чесну перемогу над ним у першому поєдинку
  • За словами Ф'юрі, перевага у 11 раунді не могла б змінити ходу бою, оскільки рішення дев'ятого раунду виявилося ключовим
  • Ймовірним суперником Усика у разі перемоги над Ф'юрі може стати британський боксер Даніель Дюбуа, який володіє титулом IBF
  • Менеджер Усика вважає, що бій з Дюбуа став би ідеальним реваншем та боротьбою за титул абсолютного чемпіона світу
  • Тема спірного удару Усика в поєдинку з Ф'юрі лишається актуальною серед фанатів і експертів

Що Ф'юрі каже про перемогу Усика у їхньому першому бою

Зрештою, він виграв роздільним рішенням суддів, тому чесна перемога для хлопця. Він не приймав суддівське рішення, чи не так? Якби я прийняв рішення, це була б чесна перемога для мене. Усик отримав свій рахунок 10-8 у дев’ятому раунді, і саме це, ймовірно, підштовхнуло його до перемоги у поєдинку. Я думаю, що б я не зробив після цього, після дев’ятого раунду, це нічого б не змінило. Я знаю, що йому дали 11 раунд, а мені дали 12 раунд, — зазначив Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі визнав чесну перемогу Усика у першому бою
Тайсон Ф'юрі

На його переконання, навіть перевага у 11 раунді не допомогла б йому, оскільки саме 9 раунд, який завершився перевагою Усика, був кульмінацією бою.

Навіть якби я виграв 11-й раунд, це не допомогло б мені, тому що дев’ятий раунд був 10-8 і був кульмінацією бою. Якщо ви дивитеся найкращі моменти в Інтернеті, все, що ви побачите, як мене 30 секунд носить по рингу після його удару. Але це не весь поєдинок. Команда Усика використовує цей аргумент, щоб довести, що вони перемогли, — пояснює “Циганський король”.

Що відомо про ймовірного суперника Усика у разі перемоги над Ф'юрі у бою-реванші

За словами менеджера українського боксера-супертяжа та чемпіона за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіса Клімаса, наступним суперником українця у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі може стати ще один британець Даніель Дюбуа.

Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа. Він — володар титулу IBF. Ще багато людей згадують перший бій і той спірний удар. Це був би ідеальний реванш, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу, — підкреслив Клімас.

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