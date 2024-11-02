Ф'юрі визнав чесну перемогу Усика у першому бою

Що Ф'юрі каже про перемогу Усика у їхньому першому бою

Зрештою, він виграв роздільним рішенням суддів, тому чесна перемога для хлопця. Він не приймав суддівське рішення, чи не так? Якби я прийняв рішення, це була б чесна перемога для мене. Усик отримав свій рахунок 10-8 у дев’ятому раунді, і саме це, ймовірно, підштовхнуло його до перемоги у поєдинку. Я думаю, що б я не зробив після цього, після дев’ятого раунду, це нічого б не змінило. Я знаю, що йому дали 11 раунд, а мені дали 12 раунд, — зазначив Ф'юрі. Поширити

Тайсон Ф'юрі

На його переконання, навіть перевага у 11 раунді не допомогла б йому, оскільки саме 9 раунд, який завершився перевагою Усика, був кульмінацією бою.

Навіть якби я виграв 11-й раунд, це не допомогло б мені, тому що дев’ятий раунд був 10-8 і був кульмінацією бою. Якщо ви дивитеся найкращі моменти в Інтернеті, все, що ви побачите, як мене 30 секунд носить по рингу після його удару. Але це не весь поєдинок. Команда Усика використовує цей аргумент, щоб довести, що вони перемогли, — пояснює “Циганський король”. Поширити

Що відомо про ймовірного суперника Усика у разі перемоги над Ф'юрі у бою-реванші

За словами менеджера українського боксера-супертяжа та чемпіона за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіса Клімаса, наступним суперником українця у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі може стати ще один британець Даніель Дюбуа.