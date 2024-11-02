Ф'юрі визнав чесну перемогу Усика у першому бою

Ексчемпіон світ у хевівейті британець Тайсон Ф'юрі вважає, що український боксер супертяж Олександр Усик здобув чесну перемогу над ним у їхньому першому бою.
Головні тези:
- Ф'юрі визнає, що Усик здобув чесну перемогу над ним у першому поєдинку
- За словами Ф'юрі, перевага у 11 раунді не могла б змінити ходу бою, оскільки рішення дев'ятого раунду виявилося ключовим
- Ймовірним суперником Усика у разі перемоги над Ф'юрі може стати британський боксер Даніель Дюбуа, який володіє титулом IBF
- Менеджер Усика вважає, що бій з Дюбуа став би ідеальним реваншем та боротьбою за титул абсолютного чемпіона світу
- Тема спірного удару Усика в поєдинку з Ф'юрі лишається актуальною серед фанатів і експертів
Що Ф'юрі каже про перемогу Усика у їхньому першому бою
На його переконання, навіть перевага у 11 раунді не допомогла б йому, оскільки саме 9 раунд, який завершився перевагою Усика, був кульмінацією бою.
Що відомо про ймовірного суперника Усика у разі перемоги над Ф'юрі у бою-реванші
За словами менеджера українського боксера-супертяжа та чемпіона за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіса Клімаса, наступним суперником українця у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі може стати ще один британець Даніель Дюбуа.
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