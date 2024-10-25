Усик пояснив свій незвичний образ під час пресконференції з Ф'юрі
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Усик пояснив свій незвичний образ під час пресконференції з Ф'юрі

Олександр Усик

Український боксер супертяж, чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик пояснив, чому на пресконференції з британцем Тайсоном Ф'юрі з'явився в образі відомого персонажа Агента 47 "Хітмана". 

Головні тези:

  • Усик пояснив, що образ Хітмана є його місією як спортсмена та боксера.
  • Український боксер здивував усіх, з'явившись на пресконференції в Лондоні в образі відомого персонажа з відеоігор.
  • Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
  • В першому поєдинку бійців у травні перемогу здобув Усик, який став першим, хто об'єднав чотири пояси в гевівейті.
  • Майбутній бій між Усиком та Ф'юрі вже зацікавив шанувальників боксу та прихильників обох спортсменів.

Чому Усик обрав образ Хітмана під час пресконференції з Ф'юрі

Це просто мій образ, але він більше, ніж образ. Це моя місія, місія як спортсмена та боксера, — пояснив Усик.

23 жовтня, український боксер з'явився на пресконференції в Лондоні в образі "Гітмана" з чорною валізою, з якої потім витяг фото з першого поєдинку боксерів, де Усик завдає удару Ф'юрі по обличчю.

Далі українець попросив британського боксера підписати це фото, на що Ф'юрі спокійно погодився.

Агент 47 — це головний персонаж серії популярних відеоігор "Хітман". "Хітман" є професійним найманим вбивцею, клон, який має кодове ім'я та штрих-код на потилиці.

Що відомо про наближення бою між Усиком та Ф'юрі

23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.

Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.

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