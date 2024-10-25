Український боксер супертяж, чемпіон за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик пояснив, чому на пресконференції з британцем Тайсоном Ф'юрі з'явився в образі відомого персонажа Агента 47 "Хітмана".
Головні тези:
- Усик пояснив, що образ Хітмана є його місією як спортсмена та боксера.
- Український боксер здивував усіх, з'явившись на пресконференції в Лондоні в образі відомого персонажа з відеоігор.
- Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
- В першому поєдинку бійців у травні перемогу здобув Усик, який став першим, хто об'єднав чотири пояси в гевівейті.
- Майбутній бій між Усиком та Ф'юрі вже зацікавив шанувальників боксу та прихильників обох спортсменів.
Чому Усик обрав образ Хітмана під час пресконференції з Ф'юрі
23 жовтня, український боксер з'явився на пресконференції в Лондоні в образі "Гітмана" з чорною валізою, з якої потім витяг фото з першого поєдинку боксерів, де Усик завдає удару Ф'юрі по обличчю.
Далі українець попросив британського боксера підписати це фото, на що Ф'юрі спокійно погодився.
Агент 47 — це головний персонаж серії популярних відеоігор "Хітман". "Хітман" є професійним найманим вбивцею, клон, який має кодове ім'я та штрих-код на потилиці.
Що відомо про наближення бою між Усиком та Ф'юрі
23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.
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