Украинский боксер супертяж, чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик объяснил, почему на пресс-конференции с британцем Тайсоном Фьюри появился в образе известного персонажа Агента 47 "Хитмана".

Почему Усик избрал образ Хитмана во время пресс-конференции с Фьюри

Это просто мой образ, но он больше, чем образ. Это моя миссия, миссия как спортсмена и боксера, — объяснил Усик. Поделиться

23 октября, украинский боксер появился на пресс-конференции в Лондоне в образе "Гитмана" с черным чемоданом, из которого затем вытащил фото из первого поединка боксеров, где Усик наносит удар Фьюри по лицу.

Дальше украинец попросил британского боксера подписать это фото, на что Фьюри спокойно согласился.

Агент 47 — это главный персонаж серии популярных видеоигр "Хитман". "Хитман" — профессиональный наемный убийца, клон, который имеет кодовое имя и штрих-код на затылке.

Что известно о приближении боя между Усиком и Фьюри

23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.