Усик запретил пользоваться соцсетями перед боем с Фьюри. В чем причина
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Усик запретил пользоваться соцсетями перед боем с Фьюри. В чем причина

Александр Усик
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Источник:  online.ua

Украинский супертяж, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александр Усик признался, что решил отказаться от пользования соцсетями накануне боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри

Главные тезисы

  • Отказ от соцсетей помогает Усику лучше сосредоточиться на тренировках и  подготовке к бою с Фьюри
  • Усик считает, что без соцсетей можно лучше заполнить голову полезной информацией и сконцентрироваться на работе
  • Тайсон Фьюри выразил уверенность в победе над Усиком.
  • Украинский чемпион рассматривает реванш с Фьюри как серьезное испытание, не отвлекаясь на мнения из соцсетей
  • Бой реванша между Усиком и Фьюри намечен на 21 декабря в Эр-Рияде, где участники готовятся к важной встрече

Почему Усик перестал пользоваться соцсетями перед боем с Фьюри

Усик объяснил, что решил не пользоваться соцсетями в тренировочном лагере, где проходит его подготовка к бою-реваншу против Фьюри.

По его словам, благодаря этому он лучше сосредотачивается на предстоящем поединке и не отвлекается на посторонние вещи.

Усик запретил себе пользование соцсетями в преддверии боя против Фьюри
Александр Усик

Если люди говорят обо мне в интернете, им интересно, а не интересно. Да, это отвлекает, это вообще занимает много времени. Днем много времени тратишь на какие-то соцсети, просто отнимают они у тебя время. А когда ты их не используешь, ты заполняешь свою голову какой-нибудь полезной информацией. Это книги, это исследование чего-то нового. Это очень помогает сконцентрироваться на работе, которую ты проделываешь, — отмечает Усик.

Что известно о подготовке Усика и Фьюри к бою реванша

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что имеет план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.

В частности, "Цыганский король" заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.

Он сравнил предстоящее сражение с противостоянием Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца. Пока эксперты считают фаворитом битвы Александра Усика.

Между тем, известный британский боксер и обладатель титула IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа утверждает, что планирует "прикончить" легендарного украинского чемпиона Александра Усика.

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