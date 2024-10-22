Украинский супертяж, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александр Усик признался, что решил отказаться от пользования соцсетями накануне боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри
Главные тезисы
- Отказ от соцсетей помогает Усику лучше сосредоточиться на тренировках и подготовке к бою с Фьюри
- Усик считает, что без соцсетей можно лучше заполнить голову полезной информацией и сконцентрироваться на работе
- Тайсон Фьюри выразил уверенность в победе над Усиком.
- Украинский чемпион рассматривает реванш с Фьюри как серьезное испытание, не отвлекаясь на мнения из соцсетей
- Бой реванша между Усиком и Фьюри намечен на 21 декабря в Эр-Рияде, где участники готовятся к важной встрече
Почему Усик перестал пользоваться соцсетями перед боем с Фьюри
Усик объяснил, что решил не пользоваться соцсетями в тренировочном лагере, где проходит его подготовка к бою-реваншу против Фьюри.
По его словам, благодаря этому он лучше сосредотачивается на предстоящем поединке и не отвлекается на посторонние вещи.
Что известно о подготовке Усика и Фьюри к бою реванша
Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что имеет план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.
В частности, "Цыганский король" заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.
Он сравнил предстоящее сражение с противостоянием Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.
На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца. Пока эксперты считают фаворитом битвы Александра Усика.
Между тем, известный британский боксер и обладатель титула IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа утверждает, что планирует "прикончить" легендарного украинского чемпиона Александра Усика.
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