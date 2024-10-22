Український супертяж, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик зізнався, що вирішив відмовитись від користування соцмережами напередодні бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі

Чому Усик перестав користуватись соцмережами перед боєм з Ф'юрі

Усик пояснив, що вирішив не користуватись соцмережами у тренувальному таборі, де проходить його підготовка до бою-реваншу проти Ф'юрі.

За його словами, завдяки цьому він краще зосереджується на майбутньому поєдинку і не відволікається на сторонні речі.

Олександр Усик

Якщо люди говорять про мене в інтернеті, їм цікаво, а не мені цікаво. Так, це відволікає, це взагалі займає багато часу. Вдень багато часу витрачаєш на якісь соцмережі, просто забирають вони в тебе час. А коли ти їх не використовуєш, ти заповнюєш свою голову якоюсь корисною інформацією. Це книжки, це вивчення чогось нового. Це дуже допомагає сконцентруватися на роботі, яку ти робиш, — зазначає Усик. Поширити

Що відомо про підготовку Усика та Ф’юрі до бою реваншу

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.

Між тим відомий британський боксер та володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа стверджує, що планує "прикінчити" легендарного українського чемпіона Олександра Усика.