Усик заборонив собі користуватись соцмережами перед боєм з Ф'юрі. У чому причина
Категорія
Спорт
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Усик заборонив собі користуватись соцмережами перед боєм з Ф'юрі. У чому причина

Олександр Усик
Джерело:  online.ua

Український супертяж, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик зізнався, що вирішив відмовитись від користування соцмережами напередодні бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі 

Головні тези:

  • Усик пояснив, що відмовився від соцмереж перед боєм з Ф'юрі для кращої концентрації на тренуваннях та майбутньому поєдинку.
  • Британський боксер Тайсон Ф'юрі висловив плани перемоги у реванші проти Усика, порівнявши цей бій із протистоянням Дюбуа та Джошуа.
  • Бій реваншу між Усиком та Ф'юрі запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді, на кону стоять чемпіонські титули українця.
  • Експерти вважають Усика фаворитом поєдинку, але Даніель Дюбуа планує здійснити перемогу над українським чемпіоном.
  • Відмова від соцмереж допомагає Усику краще зосередитися на підготовці до бою та не дозволяє відволікатися на зайві речі.

Чому Усик перестав користуватись соцмережами перед боєм з Ф'юрі

Усик пояснив, що вирішив не користуватись соцмережами у тренувальному таборі, де проходить його підготовка до бою-реваншу проти Ф'юрі.

За його словами, завдяки цьому він краще зосереджується на майбутньому поєдинку і не відволікається на сторонні речі.

Усик заборонив собі користування соцмережами напередодні бою проти Ф'юрі
Олександр Усик

Якщо люди говорять про мене в інтернеті, їм цікаво, а не мені цікаво. Так, це відволікає, це взагалі займає багато часу. Вдень багато часу витрачаєш на якісь соцмережі, просто забирають вони в тебе час. А коли ти їх не використовуєш, ти заповнюєш свою голову якоюсь корисною інформацією. Це книжки, це вивчення чогось нового. Це дуже допомагає сконцентруватися на роботі, яку ти робиш, — зазначає Усик.

Що відомо про підготовку Усика та Ф’юрі до бою реваншу

Британський боксер-супертяж  Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика. 

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.

Між тим відомий британський боксер та володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа стверджує, що планує "прикінчити" легендарного українського чемпіона Олександра Усика.

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