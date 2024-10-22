Український супертяж, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик зізнався, що вирішив відмовитись від користування соцмережами напередодні бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі
Головні тези:
- Усик пояснив, що відмовився від соцмереж перед боєм з Ф'юрі для кращої концентрації на тренуваннях та майбутньому поєдинку.
- Британський боксер Тайсон Ф'юрі висловив плани перемоги у реванші проти Усика, порівнявши цей бій із протистоянням Дюбуа та Джошуа.
- Бій реваншу між Усиком та Ф'юрі запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді, на кону стоять чемпіонські титули українця.
- Експерти вважають Усика фаворитом поєдинку, але Даніель Дюбуа планує здійснити перемогу над українським чемпіоном.
- Відмова від соцмереж допомагає Усику краще зосередитися на підготовці до бою та не дозволяє відволікатися на зайві речі.
Чому Усик перестав користуватись соцмережами перед боєм з Ф'юрі
Усик пояснив, що вирішив не користуватись соцмережами у тренувальному таборі, де проходить його підготовка до бою-реваншу проти Ф'юрі.
За його словами, завдяки цьому він краще зосереджується на майбутньому поєдинку і не відволікається на сторонні речі.
Що відомо про підготовку Усика та Ф’юрі до бою реваншу
Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.
Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.
Він порівняв майбутній бій із протистоянням Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа.
Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.
Між тим відомий британський боксер та володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа стверджує, що планує "прикінчити" легендарного українського чемпіона Олександра Усика.
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