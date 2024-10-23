Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем — видео

23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Главные тезисы
- Перед реваншем Усик и Фьюри провели первую битву взглядов, выражая свои мотивации и намерения.
- Украинец Усик и британец Фьюри готовятся к уникальному поединку в истории сверхтяжелого веса.
- Пресс-конференция перед реваншем стала анонсом трех основных титулов и прогнозов экспертов.
- Второе сражение между Усиком и Фьюри запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде.
Усик и Фьюри провели битву взглядов
Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.
Отвечая на вопросы ведущего вечера, Усик был немногословен. Комментируя свою мотивацию перед реваншем, украинец объяснил:
Спросили у Александра и о костюме, в котором он вышел на пресс-конференцию.
Слово со сцены предоставили и промоутеру Усика, Александру Красюку, также отказавшемуся комментировать ход первого поединка в мае. Зато он предложил сосредоточиться на предстоящем поединке, проведение которого назвал "почти чудом".
Мы создаем будущее. Нам посчастливилось увидеть бой за абсолютного чемпиона между двумя лучшими боксерами в мире — это уникальный феномен. Увидеть их бой второй раз — это чудо. Я надеюсь, что оба пройдут через тренировочные лагеря здоровыми, будут готовы к поединку — и пусть победит сильнее.
𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀@usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship 👑#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2024
Фьюри напомнил: до сих пор британец выиграл все реванши в карьере. Эксчемпион WBC надеется быть более собранным во втором поединке с Усиком и реабилитироваться за дебютное поражение.
Второе сражение между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в саудовском Эр-Рияде. На кону будут стоять три основных титула сверхтяжелого веса: по версиям WBC, WBA и WBO.
Джойс верит в победу Усика
Британский боксер Джо Джойс убежден в том, что украинский чемпион Александр Усик снова сможет одолеть "цыганского короля" Тайсона Фьюри.
Несмотря на то, что британский боксер считает украинца фаворитом этого реванша, он предполагает, что Тайсон еще может всех удивить.
Однако это произойдет лишь в том случае, если цыганский король успеет качественно подготовиться к поединку и поставит все на кон.
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