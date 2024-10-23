Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем — видео

23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Усик и Фьюри провели битву взглядов

Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.

В Лондоне Усик предстал перед публикой в образе «Хитмена» из популярной медийной франшизы. На сцену он вышел с портфелем, в котором, как выяснилось, находились постеры его удара против Фьюри — британец подписал их по просьбе соперника. Поделиться

Александр Усик

Отвечая на вопросы ведущего вечера, Усик был немногословен. Комментируя свою мотивацию перед реваншем, украинец объяснил:

Только мой режим, моя концентрация — это моя мотивация. Этого достаточно. Александр Усик Украинский боксер

Спросили у Александра и о костюме, в котором он вышел на пресс-конференцию.

Не знаю, — ответил боксер. — Это просто мой персонаж. Поделиться

Слово со сцены предоставили и промоутеру Усика, Александру Красюку, также отказавшемуся комментировать ход первого поединка в мае. Зато он предложил сосредоточиться на предстоящем поединке, проведение которого назвал "почти чудом".

Мы создаем будущее. Нам посчастливилось увидеть бой за абсолютного чемпиона между двумя лучшими боксерами в мире — это уникальный феномен. Увидеть их бой второй раз — это чудо. Я надеюсь, что оба пройдут через тренировочные лагеря здоровыми, будут готовы к поединку — и пусть победит сильнее.

Фьюри напомнил: до сих пор британец выиграл все реванши в карьере. Эксчемпион WBC надеется быть более собранным во втором поединке с Усиком и реабилитироваться за дебютное поражение.

Казалось, каждый мой реванш с другими боксерами завершался одинаково. Я предполагаю что-то похожее во втором поединке с Усиком. Прошло 4.5 года, когда я последний раз был андердогом. Просто ожидаю фантастический поединок. В мае получился отличный бой, Александр честно его выиграл. В прошлый раз было очень близкое сражение, уступил только по очкам. Буду немного собраннее — и одержу победу. Тайсон Фьюри Британский боксер

Второе сражение между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в саудовском Эр-Рияде. На кону будут стоять три основных титула сверхтяжелого веса: по версиям WBC, WBA и WBO.

Джойс верит в победу Усика

Британский боксер Джо Джойс убежден в том, что украинский чемпион Александр Усик снова сможет одолеть "цыганского короля" Тайсона Фьюри.

Несмотря на то, что британский боксер считает украинца фаворитом этого реванша, он предполагает, что Тайсон еще может всех удивить.

Однако это произойдет лишь в том случае, если цыганский король успеет качественно подготовиться к поединку и поставит все на кон.