Усик і Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем — відео

23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
Головні тези:
- Перед реваншем Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів, в якій обидва боксери висловили свої мотивації та наміри.
- Усик вважає, що єдиним його мотиватором є режим і концентрація, тоді як Ф'юрі прагне відкрити свої екстравагантні можливості в рингу.
- Другий бій між Усиком і Ф'юрі запланований на 21 грудня, і стане унікальним феноменом в історії надважкої ваги.
Усик і Ф'юрі провели битву поглядів
Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.
Відповідаючи на запитання ведучого вечора, Усик був небагатослівним. Коментуючи свою мотивацію перед реваншем, українець пояснив:
Запитали в Олександра і про костюм, в якому він вийшов на пресконферецію.
Слово зі сцени надали й промоутеру Усика, Олександру Красюку, який також відмовився коментувати перебіг першого поєдинку в травні. Натомість він запропонував зосередитися на майбутньому поєдинку, проведення якого назвав "майже дивом".
Ми створюємо майбутнє. Нам пощастило побачити бій за абсолютного чемпіона між двома найкращими боксерами в світі — це унікальний феномен. Побачити їхній бій вдруге — це майже диво. Я сподіваюся, обидва пройдуть через тренувальні табори здоровими, будуть готові до поєдинку — і нехай переможе сильніший.
𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 👀@usykaa and @Tyson_Fury run it back for the Unified World Heavyweight Championship 👑#UsykFury2 | #RiyadhSeason | December 21, live on DAZN | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Eg0u9xGswI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 23, 2024
Ф'юрі натомість нагадав: досі британець виграв усі реванші в кар'єрі. Ексчемпіон WBC сподівається бути зібранішим у другому поєдинку з Усиком та реабілітуватися за дебютну поразку.
Другий бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді. На кону стоятимуть три основні титули надважкої ваги: за версіями WBC, WBA та WBO.
Джойс вірить у перемогу Усика
Британський боксер Джо Джойс переконаний в тому, що український чемпіон Олександр Усик знову зможе здолати “циганського короля” Тайсона Ф'юрі.
Попри те, що британський боксер вважає українця фаворитом цього реваншу, він припускає, що Тайсон ще може всіх здивувати.
Однак це станеться лише в тому випадку, якщо “циганський король” встигне якісно підготуватися до поєдинку і поставить все на кін.
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