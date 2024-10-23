Усик і Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем — відео

23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик і Ф'юрі провели битву поглядів

Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.

У Лондоні Усик з'явився перед публікою в образі «Хітмена» з популярної медійної франшизи. На сцену він вийшов із портфелем, в якому, як з'ясувалося, перебували постери його удару проти Ф'юрі — британець підписав їх на прохання суперника. Поширити

Олександр Усик

Відповідаючи на запитання ведучого вечора, Усик був небагатослівним. Коментуючи свою мотивацію перед реваншем, українець пояснив:

Лише мій режим, моя концентрація — це і є моя мотивація. Цього досить. Олександр Усик Український боксер

Запитали в Олександра і про костюм, в якому він вийшов на пресконферецію.

Не знаю, — відповів боксер. — Це просто мій персонаж. Поширити

Слово зі сцени надали й промоутеру Усика, Олександру Красюку, який також відмовився коментувати перебіг першого поєдинку в травні. Натомість він запропонував зосередитися на майбутньому поєдинку, проведення якого назвав "майже дивом".

Ми створюємо майбутнє. Нам пощастило побачити бій за абсолютного чемпіона між двома найкращими боксерами в світі — це унікальний феномен. Побачити їхній бій вдруге — це майже диво. Я сподіваюся, обидва пройдуть через тренувальні табори здоровими, будуть готові до поєдинку — і нехай переможе сильніший.

Ф'юрі натомість нагадав: досі британець виграв усі реванші в кар'єрі. Ексчемпіон WBC сподівається бути зібранішим у другому поєдинку з Усиком та реабілітуватися за дебютну поразку.

Здавалося б, кожен мій реванш з іншими боксерами завершувався однаково. Я передбачаю щось схоже в другому поєдинку з Усиком. Минуло 4.5 роки, відколи я востаннє був андердогом. Просто очікую на фантастичний поєдинок. У травні вийшов чудовий бій, Олександр чесно його виграв. Минулого разу був дуже близький бій, поступився лише за очками. Буду трохи зібранішим — і переможу. Тайсон Ф'юрі Британський боксер

Другий бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді. На кону стоятимуть три основні титули надважкої ваги: за версіями WBC, WBA та WBO.

Джойс вірить у перемогу Усика

Британський боксер Джо Джойс переконаний в тому, що український чемпіон Олександр Усик знову зможе здолати “циганського короля” Тайсона Ф'юрі.

Попри те, що британський боксер вважає українця фаворитом цього реваншу, він припускає, що Тайсон ще може всіх здивувати.

Однак це станеться лише в тому випадку, якщо “циганський король” встигне якісно підготуватися до поєдинку і поставить все на кін.