Фьюри признал честную победу Усика в первом бою

Эксчемпион мир в хевивейте британец Тайсон Фьюри считает, что украинский боксер супертяж Александр Усик одержал честную победу над ним в их первом бою.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри признал честную победу Усика в их первом бою, отметив решающий момент в 9 раунде.
- Усику в случае победы над Фьюри может предстоять поединок с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира.
- Спор о спорном ударе Усика в поединке с Фьюри продолжает оставаться актуальным среди фанатов и экспертов.
- Менеджер Усика считает бой с Дюбуа идеальным реваншем и шансом на титул абсолютного чемпиона мира.
- Украинский боксер Усик может столкнуться с Дюбуа в случае победы над Фьюри, согласно прогнозам их команд.
Что Фьюри говорит о победе Усика в их первом бою
По его убеждению, даже преимущество в 11 раунде не помогло бы ему, поскольку именно 9 раунд, завершившийся преимуществом Усика, был кульминацией боя.
Что известно о вероятном сопернике Усике в случае победы над Фьюри в бою-реванше
По словам менеджера украинского боксера-супертяжа и чемпиона по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгиса Климаса, следующим соперником украинца в случае победы над Тайсоном Фьюри может стать еще один британец Даниэль Дюбуа.
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