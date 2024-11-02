Фьюри признал честную победу Усика в первом бою

Что Фьюри говорит о победе Усика в их первом бою

В конце концов он выиграл раздельным решением судей, поэтому честная победа для парня. Он не принимал судейское решение, не правда ли? Если бы я принял решение, это была бы честная победа для меня. Усик получил свой счет 10-8 в девятом раунде, и именно это, вероятно, подтолкнуло его к победе в поединке. Я думаю, что бы я ни сделал после этого, после девятого раунда, это ничего бы не изменило. Я знаю, что ему дали 11 раунд, а мне дали 12 раунд, — отметил Фьюри. Поделиться

Тайсон Фьюри

По его убеждению, даже преимущество в 11 раунде не помогло бы ему, поскольку именно 9 раунд, завершившийся преимуществом Усика, был кульминацией боя.

Даже если бы я выиграл 11 раунд, это не помогло бы мне, потому что девятый раунд был 10-8 и был кульминацией боя. Если вы смотрите наилучшие моменты в Интернете, то все, что вы увидите, как меня 30 секунд носит по рингу после его удара. Но это не весь поединок. Команда Усика использует этот аргумент, чтобы доказать, что они победили, — объясняет Цыганский король. Поделиться

Что известно о вероятном сопернике Усике в случае победы над Фьюри в бою-реванше

По словам менеджера украинского боксера-супертяжа и чемпиона по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгиса Климаса, следующим соперником украинца в случае победы над Тайсоном Фьюри может стать еще один британец Даниэль Дюбуа.