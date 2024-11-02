Фьюри признал честную победу Усика в первом бою
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Фьюри признал честную победу Усика в первом бою

Бой Усика против Фьюри
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Источник:  TNT Sports Boxing

Эксчемпион мир в хевивейте британец Тайсон Фьюри считает, что украинский боксер супертяж Александр Усик одержал честную победу над ним в их первом бою.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри признал честную победу Усика в их первом бою, отметив решающий момент в 9 раунде.
  • Усику в случае победы над Фьюри может предстоять поединок с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира.
  • Спор о спорном ударе Усика в поединке с Фьюри продолжает оставаться актуальным среди фанатов и экспертов.
  • Менеджер Усика считает бой с Дюбуа идеальным реваншем и шансом на титул абсолютного чемпиона мира.
  • Украинский боксер Усик может столкнуться с Дюбуа в случае победы над Фьюри, согласно прогнозам их команд.

Что Фьюри говорит о победе Усика в их первом бою

В конце концов он выиграл раздельным решением судей, поэтому честная победа для парня. Он не принимал судейское решение, не правда ли? Если бы я принял решение, это была бы честная победа для меня. Усик получил свой счет 10-8 в девятом раунде, и именно это, вероятно, подтолкнуло его к победе в поединке. Я думаю, что бы я ни сделал после этого, после девятого раунда, это ничего бы не изменило. Я знаю, что ему дали 11 раунд, а мне дали 12 раунд, — отметил Фьюри.

Тайсон Фьюри признал честную победу Усика в первом бою
Тайсон Фьюри

По его убеждению, даже преимущество в 11 раунде не помогло бы ему, поскольку именно 9 раунд, завершившийся преимуществом Усика, был кульминацией боя.

Даже если бы я выиграл 11 раунд, это не помогло бы мне, потому что девятый раунд был 10-8 и был кульминацией боя. Если вы смотрите наилучшие моменты в Интернете, то все, что вы увидите, как меня 30 секунд носит по рингу после его удара. Но это не весь поединок. Команда Усика использует этот аргумент, чтобы доказать, что они победили, — объясняет Цыганский король.

Что известно о вероятном сопернике Усике в случае победы над Фьюри в бою-реванше

По словам менеджера украинского боксера-супертяжа и чемпиона по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгиса Климаса, следующим соперником украинца в случае победы над Тайсоном Фьюри может стать еще один британец Даниэль Дюбуа.

Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется любопытных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он — обладатель титула IBF. Еще многие вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркнул Климас.

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