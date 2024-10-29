Что известно о новых провокационных заявлениях Фьюри накануне боя с Усиком

Фьюри заявил, что первоначально проведение боя-реванша планировалось в октябре, однако команда Усика решила перенести дату боя на декабрь.

Усик действительно отсрочил наш реванш. Я с нетерпением ждал спокойной подготовки к Хэллоуину (31 октября), Ночи Гая Фокса (5 ноября), Рождества и Нового года. Но он все испортил. И теперь у меня будет только три рождественских дня, ему придется заплатить за это! — заявил "Цыганский король". Поделиться

Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Тайсон Фьюри

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Что известно о первой битве взглядов перед боем-реваншем между Усиком и Фьюри

23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.

В Лондоне Усик предстал перед публикой в ​​образе «Хитмена» из популярной медийной франшизы. На сцену он вышел с портфелем, в котором, как выяснилось, находились постеры его удара против Фьюри — британец подписал их по просьбе соперника.