Британский супертяж Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера Александра Усика в переносе даты боя-реванша и обещает отомстить.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в переносе даты боя-реванша и готов отомстить за изменения в графике подготовки.
- Бой-реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии, после того как украинец одержал победу в первом поединке.
- Первая пресс-конференция перед реваншем прошла в Лондоне, где Александр Усик появился в образе «Хитмена», ударившего британца в первом бою.
- Усик стал первым, кто объединил четыре пояса в гевивейте, победив Фьюри и оставив его без непобедимости в карьере.
- Скандалы и интриги вокруг боя-реванша добавляют остроты предстоящему противостоянию, которое уже сейчас обещает быть захватывающим.
Что известно о новых провокационных заявлениях Фьюри накануне боя с Усиком
Фьюри заявил, что первоначально проведение боя-реванша планировалось в октябре, однако команда Усика решила перенести дату боя на декабрь.
Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.
Что известно о первой битве взглядов перед боем-реваншем между Усиком и Фьюри
23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.
В Лондоне Усик предстал перед публикой в образе «Хитмена» из популярной медийной франшизы. На сцену он вышел с портфелем, в котором, как выяснилось, находились постеры его удара против Фьюри — британец подписал их по просьбе соперника.
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