Що відомо про нові провокаційні заяви Ф'юрі напередодні бою з Усиком

Ф’юрі заявив, що спочатку проведення бою-реваншу планувалось у жовтні, однак команда Усика вирішила перенести дату бою на грудень.

Усик насправді відтермінував наш реванш. Я з нетерпінням чекав на спокійну підготовку до Хелловіну (31 жовтня), Ночі Гая Фокса (5 листопада), Різдва та Нового року. Але він усе зіпсував. І тепер у мене будуть лише три різдвяні дні, йому доведеться заплатити за це! — заявив “Циганський король”. Поширити

Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Тайсон Ф’юрі

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Що відомо про першу битву поглядів перед боєм-реваншем між Усиком та Ф’юрі

23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.

Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.