Британський супертяж Тайсон Ф’юрі звинуватив українського боксера Олександра Усика у перенесенні дати бою-реваншу і обіцяє помститись.
Головні тези:
- Тайсон Ф'юрі звинуватив українського боксера Олександра Усика у перенесенні дати бою-реваншу та обіцяє помститись за це.
- Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
- Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі розділеним рішенням суддів у першому поєдинку, огляд якого супроводжується новими провокаційними заявами.
- Українець об'єднав чотири пояси в гевівейті після дебютної поразки британцю та вразив публіку образом «Хітмена» на пресконференції в Лондоні.
- Битва за звання чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі обіцяє стати однією з найочікуваніших спортивних подій.
Що відомо про нові провокаційні заяви Ф'юрі напередодні бою з Усиком
Ф’юрі заявив, що спочатку проведення бою-реваншу планувалось у жовтні, однак команда Усика вирішила перенести дату бою на грудень.
Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
Що відомо про першу битву поглядів перед боєм-реваншем між Усиком та Ф’юрі
23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.
У Лондоні Усик з'явився перед публікою в образі «Хітмена» з популярної медійної франшизи. На сцену він вийшов із портфелем, в якому, як з'ясувалося, перебували постери його удару проти Ф'юрі — британець підписав їх на прохання суперника.
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