Ф'юрі заявив про початок підготовки до бою з Усиком

Британський боксер супертяж Тайсон Ф'юрі заявив про початок підготовки до бою-реваншу з непереможним українським боксером-чемпіоном Олександром Усиком.

Що відомо про початок підготовки Ф'юрі до бою з Усиком

Зазначається, що підготовка “циганського короля” до бою з Усиком проходитиме на Мальті.

Зокрема, Ф'юрі почав підготовку до бою на 2 місяці пізніше, ніж Усик, який з вересня інтенсивно готується до поєдинку.

Циганський король повертається. Тренувальний табір на Мальті, поїхали, — заявив Ф’юрі у власному дописі в Instagram. Поширити

Що відомо про підготовку Усика до бою з Ф'юрі

Український супертяж, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик зізнався, що вирішив відмовитись від користування соцмережами напередодні бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Усик пояснив, що вирішив не користуватись соцмережами у тренувальному таборі, де проходить його підготовка до бою-реваншу проти Ф'юрі.

За його словами, завдяки цьому він краще зосереджується на майбутньому поєдинку і не відволікається на сторонні речі.

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.