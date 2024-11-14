Ф'юрі заявив про початок підготовки до бою з Усиком

Британський боксер супертяж Тайсон Ф'юрі заявив про початок підготовки до бою-реваншу з непереможним українським боксером-чемпіоном Олександром Усиком.
Головні тези:
- Тайсон Ф'юрі розпочав підготовку до бою-реваншу з Олександром Усиком на Мальті, запізно відповідно до графіку українського боксера.
- Олександр Усик вирішив відмовитись від соцмереж під час тренувань для кращої концентрації на бою-реванші з Ф'юрі.
- Ф'юрі заявив про наявність плану для перемоги у поєдинку з Усиком та підтвердив готовність до реваншу.
- Бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, де будуть захищені чемпіонські титули українського боксера.
- Експерти наразі вважають Олександра Усика фаворитом у цій битві, проте результат бою залишається під великим питанням.
Що відомо про початок підготовки Ф'юрі до бою з Усиком
Зазначається, що підготовка “циганського короля” до бою з Усиком проходитиме на Мальті.
Зокрема, Ф'юрі почав підготовку до бою на 2 місяці пізніше, ніж Усик, який з вересня інтенсивно готується до поєдинку.
Що відомо про підготовку Усика до бою з Ф'юрі
Український супертяж, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик зізнався, що вирішив відмовитись від користування соцмережами напередодні бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.
Усик пояснив, що вирішив не користуватись соцмережами у тренувальному таборі, де проходить його підготовка до бою-реваншу проти Ф'юрі.
За його словами, завдяки цьому він краще зосереджується на майбутньому поєдинку і не відволікається на сторонні речі.
Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.
Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.
Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.
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