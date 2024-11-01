За словами менеджера українського боксера-супертяжа та чемпіона за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіса Клімаса, наступним суперником українця у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі може стати ще один британець Даніель Дюбуа.

Чи чекає на Усика повторний бій проти Дюбуа у разі перемоги над Ф'юрі

Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа. Він — володар титулу IBF. Ще багато людей згадують перший бій і той спірний удар. Це був би ідеальний реванш, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу, — підкреслив Клімас. Поширити

У той же час колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що вболіватиме за Тайсона Ф'юрі.

Усик усіх здивував. Ф'юрі занадто багато грав на рингу. Йому потрібно серйозно ставитися до таких поєдинків і, сподіваюся, він отримає інший результат у реванші, — зазначив Майк Тайсон. Поширити

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф'юрі

Британський супертяж Тайсон Ф’юрі звинуватив українського боксера Олександра Усика у перенесенні дати бою-реваншу і обіцяє помститись.

Ф’юрі заявив, що спочатку проведення бою-реваншу планувалось у жовтні, однак команда Усика вирішила перенести дату бою на грудень.

Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.

Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.