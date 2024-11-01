За словами менеджера українського боксера-супертяжа та чемпіона за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіса Клімаса, наступним суперником українця у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі може стати ще один британець Даніель Дюбуа.
Головні тези:
- Егіс Клімас вказав, що Усик може зустрітися з Даніелем Дюбуа після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.
- Ідеальний реванш та поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу можливий із Дюбуа після успішного виступу проти Ф'юрі.
- Майк Тайсон висловив підтримку Ф'юрі та побажав йому кращого результату в реванші з Усиком.
- Бій-реванш Усик — Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
- Український боксер Олександр Усик об'єднав чотири пояси в гевівейті, здобувши перемогу над Тайсоном Ф'юрі в першому поєдинку.
Чи чекає на Усика повторний бій проти Дюбуа у разі перемоги над Ф'юрі
У той же час колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що вболіватиме за Тайсона Ф'юрі.
Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф'юрі
Британський супертяж Тайсон Ф’юрі звинуватив українського боксера Олександра Усика у перенесенні дати бою-реваншу і обіцяє помститись.
Ф’юрі заявив, що спочатку проведення бою-реваншу планувалось у жовтні, однак команда Усика вирішила перенести дату бою на грудень.
Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
23 жовтня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем за звання чемпіона світу в надважкій вазі.
Перший бій між Усиком та Ф'юрі у травні завершився роздільною перемогою українця. Олександр об'єднав одразу чотири пояси в гевівейті — став першим, кому це вдавалося в історії дивізіону — і завдав британцеві дебютної поразки в кар'єрі.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-