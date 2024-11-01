У Усика назвали потенциального соперника после Фьюри
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У Усика назвали потенциального соперника после Фьюри

Александр Усик
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Источник:  Boxing King Media

По словам менеджера украинского боксера-супертяжа и чемпиона по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгиса Климаса, следующим соперником украинца в случае победы над Тайсоном Фьюри может стать еще один британец Даниэль Дюбуа.

Главные тезисы

  • После победы над Тайсоном Фьюри возможны поединки украинского боксера Усика с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
  • Майк Тайсон поддерживает Фьюри в предстоящем реванше и надеется на иной исход боя.
  • Бой-реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии, где первая встреча завершилась победой Усика.
  • Украинец Александр Усик может укрепить свой статус в сверхтяжелом весе после реванша с Фьюри и, возможно, встречи с Даниэлем Дюбуа.
  • Британский супертяж Тайсон Фьюри обвинил Усика в переносе даты боя-реванша, ради чего обещает отомстить.

Ждет ли Усика повторное сражение против Дюбуа в случае победы над Фьюри

Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется любопытных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он — обладатель титула IBF. Еще многие вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркнул Климас.

В то же время бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон заявил, что будет болеть за Тайсона Фьюри.

Усик всех удивил. Фьюри слишком много играл на ринге. Ему нужно серьезно относиться к таким поединкам и, надеюсь, он получит другой результат в реванше, — отметил Майк Тайсон.

Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри

Британский супертяж Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера Александра Усика в переносе даты боя-реванша и обещает отомстить.

Фьюри заявил, что первоначально проведение боя-реванша планировалось в октябре, однако команда Усика решила перенести дату боя на декабрь.

Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.

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