По словам менеджера украинского боксера-супертяжа и чемпиона по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика Эгиса Климаса, следующим соперником украинца в случае победы над Тайсоном Фьюри может стать еще один британец Даниэль Дюбуа.
Главные тезисы
- После победы над Тайсоном Фьюри возможны поединки украинского боксера Усика с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Майк Тайсон поддерживает Фьюри в предстоящем реванше и надеется на иной исход боя.
- Бой-реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии, где первая встреча завершилась победой Усика.
- Украинец Александр Усик может укрепить свой статус в сверхтяжелом весе после реванша с Фьюри и, возможно, встречи с Даниэлем Дюбуа.
- Британский супертяж Тайсон Фьюри обвинил Усика в переносе даты боя-реванша, ради чего обещает отомстить.
Ждет ли Усика повторное сражение против Дюбуа в случае победы над Фьюри
В то же время бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон заявил, что будет болеть за Тайсона Фьюри.
Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри
Британский супертяж Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера Александра Усика в переносе даты боя-реванша и обещает отомстить.
Фьюри заявил, что первоначально проведение боя-реванша планировалось в октябре, однако команда Усика решила перенести дату боя на декабрь.
Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.
23 октября в Лондоне украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели первую пресс-конференцию перед реваншем за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Первое сражение между Усиком и Фьюри в мае завершилось раздельной победой украинца. Александр объединил сразу четыре пояса в гевивейте — стал первым, кому это удавалось в истории дивизиона — и нанес британцу дебютное поражение в карьере.
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