Реванш Усика из Фьюри. Какие гонорары получат боксеры за бой

Стали известны суммы гонораров за бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе, и британским эксчемпионом Тайсоном Фьюри. Общий гонорар реванша составит 190 млн. дол.
Главные тезисы
- Усик получит 114 млн. долларов за бой-реванш, а Фьюри - 76 млн. долларов.
- Общий гонорар составит 190 млн. долларов и не зависит от продаж платных трансляций.
- Следующим возможным соперником Усика по заявлению менеджера может стать Даниэль Дюбуа, обладатель титула IBF.
- Победа над Фьюри откроет путь Усику к поединку за титул абсолютного чемпиона мира против Дюбуа.
- Распределение гонораров в пользу Фьюри в первом бое было 70% к 30%, где британец заработал 105 млн. долларов.
Сколько получат за бой-реванш Усик и Фьюри
Как отмечается, общий призовой фонд боя составляет 190 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 60% в пользу Усика и 40% для Фьюри.
Таким образом, Александр Усик получит 114 миллионов долларов, а Тайсон Фьюри — 76 миллионов. Эти суммы гарантированы и не зависят от продаж платных трансляций (PPV).
Для сравнения, в первом поединке, который выиграл Усик раздельным решением судей, распределение гонораров было в пользу Фьюри — 70% против 30%. Тогда британец заработал 105 миллионов долларов, а украинец — 45 миллионов.
Кто может стать следующим соперником Усика
С заявлением по этому поводу недавно выступил менеджер украинского боксера-супертяжа Эгис Климас.
По словам последнего, в случае победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик может выйти в ринг с еще одним британцем, а именно Даниэлем Дюбуа.
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