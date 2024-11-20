Реванш Усика из Фьюри. Какие гонорары получат боксеры за бой
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Реванш Усика из Фьюри. Какие гонорары получат боксеры за бой

Реванш Усика из Фьюри. Какие гонорары получат боксеры за бой
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Источник:  Sport.es

Стали известны суммы гонораров за бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе, и британским эксчемпионом Тайсоном Фьюри. Общий гонорар реванша составит 190 млн. дол.

Главные тезисы

  • Усик получит 114 млн. долларов за бой-реванш, а Фьюри - 76 млн. долларов.
  • Общий гонорар составит 190 млн. долларов и не зависит от продаж платных трансляций.
  • Следующим возможным соперником Усика по заявлению менеджера может стать Даниэль Дюбуа, обладатель титула IBF.
  • Победа над Фьюри откроет путь Усику к поединку за титул абсолютного чемпиона мира против Дюбуа.
  • Распределение гонораров в пользу Фьюри в первом бое было 70% к 30%, где британец заработал 105 млн. долларов.

Сколько получат за бой-реванш Усик и Фьюри

Как отмечается, общий призовой фонд боя составляет 190 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 60% в пользу Усика и 40% для Фьюри.

Таким образом, Александр Усик получит 114 миллионов долларов, а Тайсон Фьюри — 76 миллионов. Эти суммы гарантированы и не зависят от продаж платных трансляций (PPV).

Для сравнения, в первом поединке, который выиграл Усик раздельным решением судей, распределение гонораров было в пользу Фьюри — 70% против 30%. Тогда британец заработал 105 миллионов долларов, а украинец — 45 миллионов.

Кто может стать следующим соперником Усика

С заявлением по этому поводу недавно выступил менеджер украинского боксера-супертяжа Эгис Климас.

По словам последнего, в случае победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик может выйти в ринг с еще одним британцем, а именно Даниэлем Дюбуа.

Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется любопытных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он — обладатель титула IBF. Еще многие вспоминают первый бой и тот спорный удар. Это был бы идеальный реванш, поединок за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркнул Климас.

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