Реванш Усика из Фьюри. Какие гонорары получат боксеры за бой

Стали известны суммы гонораров за бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе, и британским эксчемпионом Тайсоном Фьюри. Общий гонорар реванша составит 190 млн. дол.

Сколько получат за бой-реванш Усик и Фьюри

Как отмечается, общий призовой фонд боя составляет 190 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 60% в пользу Усика и 40% для Фьюри.

Таким образом, Александр Усик получит 114 миллионов долларов, а Тайсон Фьюри — 76 миллионов. Эти суммы гарантированы и не зависят от продаж платных трансляций (PPV).

Для сравнения, в первом поединке, который выиграл Усик раздельным решением судей, распределение гонораров было в пользу Фьюри — 70% против 30%. Тогда британец заработал 105 миллионов долларов, а украинец — 45 миллионов.

Кто может стать следующим соперником Усика

С заявлением по этому поводу недавно выступил менеджер украинского боксера-супертяжа Эгис Климас.

По словам последнего, в случае победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик может выйти в ринг с еще одним британцем, а именно Даниэлем Дюбуа.