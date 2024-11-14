Чемпион мира в тяжелом весе заявил о желании сразиться с Усиком
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Чемпион мира в тяжелом весе заявил о желании сразиться с Усиком

Хильберто Рамирес
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Источник:  iFL TV

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Хильберто Рамирес заявил о желании выйти в ринг против непобедимого украинского супертяжа Александра Усика и даже изменить категорию для этого.

Главные тезисы

  • Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Хильберто Рамирес выразил желание сражаться с Усиком и готов даже сменить категорию для этого боя.
  • Усик планирует реванш против Тайсона Фьюри, но уже появились боксеры, готовые сразиться с ним после этого поединка, включая Рамиреса.
  • Бой между Рамиресом и Усиком вызывает интерес в боксерском сообществе, так как он может повлиять на судьбу в тяжелом весе.
  • Рамирес готов перейти в хэвивейт ради поединка с Усиком, демонстрируя свою решимость и стремление к бою с украинским боксером.

Рамирес готов перейти в хевивейт ради поединка с Усиком

Некоторые СМИ предполагают, что после боя-реванша с Тайсоном Фьюри Усик снова может вернуться в дивизион боксеров тяжелого веса.

Несколько боксеров из этого девизиона уже выразили желание сразиться с Усиком. Среди них, в частности, и Хильберто Рамирес.

Бой с Усиком? Конечно, я хочу этого сражения. Сейчас он супертяжел, но я думаю, что он может вернуться в тяжелый вес, если нет, я могу подняться в хевивейт. Я следил за ним, мне нравится его стиль, он маленький парень, который поднялся в хевивейт, и я стараюсь делать то же, что и он, — отмечает Рамирес.

Чемпион мира в тяжелом весе Хильберто Рамирес хочет сразиться с Усиком
Хильберто Рамирес

Хильберто Рамирес на профессиональном уровне выступает с 2009 года.

В настоящее время Александр Усик находится в тренировочном лагере, где готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри. Чемпионский поединок запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.

Что известно о съемках фильма о первом бое Усика против Фьюри

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик представил трейлер фильма о первом бое против Тайсона Фьюри. Лента получила символическое название "UNDISPUTED".

Согласно последним данным, премьера состоится уже 10 декабря 2024 года.

Насладиться долгожданной лентой можно будет на платформе Netflix.

По словам самого Александра Усика, его фанаты наконец-то получат возможность увидеть его упорный труд, жертвы и путь к истории.

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