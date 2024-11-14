Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBA Хільберто Рамірес заявив про бажання вийти в ринг проти непереможного українського супертяжа Олександра Усика і навіть змінити категорію для цього.

Рамірес готовий перейти у хевівейт заради поєдинку з Усиком

Деякі ЗМІ припускають, що після бою-реваншу з Тайсоном Ф’юрі Усик знову може повернутись у дивізіон боксерів важкої ваги.

Кілька боксерів з цього девізіону вже висловили бажання битись з Усиком. Серед них, зокрема, і Хільберто Рамірес.

Бій з Усиком? Звичайно, я хочу цього бою. Зараз він супертяж, але я думаю, що він може повернутися у важку вагу, якщо ні, я можу піднятися в хевівейт. Я стежив за ним, мені подобається його стиль, він маленький хлопець, який піднявся в хевівейт, і я намагаюся робити те ж саме, що й він, — зазначає Рамірес. Поширити

Хільберто Рамірес

Хільберто Рамірес на професійному рівні виступає з 2009 року. Він провів 47 поєдинків, у яких здобув 46 перемог і має у своєму пасиві лише одну поразку. Останній бій мексиканця відбувся 30 березня. У титульній битві він здолав до того непереможного Арсена Гуламіряна.

Наразі Олександр Усик перебуває у тренувальному таборі, де готується до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіонський поєдинок запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді.

Що відомо про зйомки фільму про перший бій Усика проти Ф’юрі

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик представив трейлер фільму про перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Стрічка отримала символічну назву “UNDISPUTED”.

Згідно з останніми даними, прем'єра відбудеться уже 10 грудня 2024 року.

Насолодитися довгоочікуваною стрічкою можна буде на платформі Netflix.

За словами самого Олександра Усика, його фанати нарешті отримають можливість побачити його наполегливу працю, жертви та шлях до історії.