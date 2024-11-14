Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBA Хільберто Рамірес заявив про бажання вийти в ринг проти непереможного українського супертяжа Олександра Усика і навіть змінити категорію для цього.
Головні тези:
- Чемпіон у важкій вазі Хільберто Рамірес висловив бажання вийти в ринг проти Олександра Усика та навіть готовий змінити категорію для цього бою.
- Усик планує реванш проти Тайсона Ф'юрі, але вже є боксери, які висловили бажання битися з ним після цього поєдинку, зокрема Хільберто Рамірес.
- Боксерське співтовариство зацікавлене у можливому протистоянні Раміреса та Усика, яке може змінити долю у важкій вазі.
Рамірес готовий перейти у хевівейт заради поєдинку з Усиком
Деякі ЗМІ припускають, що після бою-реваншу з Тайсоном Ф’юрі Усик знову може повернутись у дивізіон боксерів важкої ваги.
Кілька боксерів з цього девізіону вже висловили бажання битись з Усиком. Серед них, зокрема, і Хільберто Рамірес.
Хільберто Рамірес на професійному рівні виступає з 2009 року. Він провів 47 поєдинків, у яких здобув 46 перемог і має у своєму пасиві лише одну поразку. Останній бій мексиканця відбувся 30 березня. У титульній битві він здолав до того непереможного Арсена Гуламіряна.
Наразі Олександр Усик перебуває у тренувальному таборі, де готується до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіонський поєдинок запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді.
Що відомо про зйомки фільму про перший бій Усика проти Ф’юрі
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик представив трейлер фільму про перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Стрічка отримала символічну назву “UNDISPUTED”.
Згідно з останніми даними, прем'єра відбудеться уже 10 грудня 2024 року.
Насолодитися довгоочікуваною стрічкою можна буде на платформі Netflix.
За словами самого Олександра Усика, його фанати нарешті отримають можливість побачити його наполегливу працю, жертви та шлях до історії.
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