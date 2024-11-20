Реванш Усика з Фʼюрі. Які гонорари отримають боксери за бій

Стали відомі суми гонорарів за бій-реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком, який володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі, та британським ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі. Загальний гонорар реваншу становитиме 190 млн дол.
Головні тези:
- Загальний гонорар за бій-реванш Усик - Ф'юрі становить 190 мільйонів доларів.
- Олександр Усик отримає 114 мільйонів доларів, а Тайсон Ф'юрі — 76 мільйонів.
- Можливим наступним суперником Усика після перемоги над Ф'юрі може стати британський боксер Даніел Дюбуа.
- Після роздільного рішення суддів у першому поєдинку відсоткове розподіл гонорарів був на користь Ф'юрі, тепер же у виглядіреваншу перевага на боці Усика.
- Поєдинок Усик - Дюбуа може стати ідеальним реваншем та боєм за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Скільки отримають за бій-реванш Усик та Фʼюрі
Як зазначається, загальний призовий фонд бою становить 190 мільйонів доларів, які будуть розподілені у співвідношенні 60% на користь Усика і 40% — для Ф’юрі.
Таким чином, Олександр Усик отримає 114 мільйонів доларів, а Тайсон Ф’юрі — 76 мільйонів. Ці суми є гарантованими і не залежать від продажів платних трансляцій (PPV).
Для порівняння, у першому поєдинку, який Усик виграв роздільним рішенням суддів, розподіл гонорарів був на користь Ф’юрі — 70% проти 30%. Тоді британець заробив 105 мільйонів доларів, а українець — 45 мільйонів.
Хто може стати наступним суперником Усика
З заявою з цього приводу нещодавно виступив менеджера українського боксера-супертяжа Егіс Клімас.
За словами останнього, у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик може вийти в ринг зі ще одним британцем, а саме Даніелем Дюбуа.
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