Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик та його суперник британець Тайсон Ф'юрі оприлюднили фото з власних тренувальних таборів, де проводять підготовку до бою-реваншу.
Головні тези:
- Усик та Ф'юрі активно проводять тренування перед очікуваним боєм-реваншем.
- Олександр Усик закликає Тайсона Ф'юрі до бою, називаючи його "жадібним пузом".
- За місяць до поєдинку обидва боксери вже налаштовані на реванш і активно готуються до нього.
- Усик та Ф'юрі розмістили фото з тренувань в соціальних мережах, підтримуючи напругу перед очікуваним поєдинком.
- Битва між українським боксером та британським суперником обіцяє стати захопливою, адже обидва спортсмени готові до важкого поєдинку.
Як Усик та Ф'юрі готуються до бою-реваншу
Окрім цього Усик звернувся до Ф’юрі, якого вже звично назвав “жадібним пузом”, і закликав його не боятись.
Що відомо про реакцію Ф'юрі за місяць до бою-реваншу
Циганський король у себе в Instagram також відреагував на те, що до бою-реваншу залишився буквально місяць.
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