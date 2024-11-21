Усик та Ф'юрі показали тренування перед боєм-реваншем
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Усик та Ф'юрі показали тренування перед боєм-реваншем

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Джерело:  online.ua

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик та його суперник британець Тайсон Ф'юрі оприлюднили фото з власних тренувальних таборів, де проводять підготовку до бою-реваншу. 

Головні тези:

  • Усик та Ф'юрі активно проводять тренування перед очікуваним боєм-реваншем.
  • Олександр Усик закликає Тайсона Ф'юрі до бою, називаючи його "жадібним пузом".
  • За місяць до поєдинку обидва боксери вже налаштовані на реванш і активно готуються до нього.
  • Усик та Ф'юрі розмістили фото з тренувань в соціальних мережах, підтримуючи напругу перед очікуваним поєдинком.
  • Битва між українським боксером та британським суперником обіцяє стати захопливою, адже обидва спортсмени готові до важкого поєдинку.

Як Усик та Ф'юрі готуються до бою-реваншу

До відродження залишився місяць. Не можу дочекатися повернення на ринг в Ер-Ріяді, — зазначив Усик на своїй сторінці в Instagram.

Окрім цього Усик звернувся до Ф’юрі, якого вже звично назвав “жадібним пузом”, і закликав його не боятись.

Що відомо про реакцію Ф'юрі за місяць до бою-реваншу

Циганський король у себе в Instagram також відреагував на те, що до бою-реваншу залишився буквально місяць.

Годинник цокає. Залишився місяць, — написав “Циганський король”.

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