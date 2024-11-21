Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик та його суперник британець Тайсон Ф'юрі оприлюднили фото з власних тренувальних таборів, де проводять підготовку до бою-реваншу.

Як Усик та Ф'юрі готуються до бою-реваншу

До відродження залишився місяць. Не можу дочекатися повернення на ринг в Ер-Ріяді, — зазначив Усик на своїй сторінці в Instagram. Поширити

Окрім цього Усик звернувся до Ф’юрі, якого вже звично назвав “жадібним пузом”, і закликав його не боятись.

Що відомо про реакцію Ф'юрі за місяць до бою-реваншу

Циганський король у себе в Instagram також відреагував на те, що до бою-реваншу залишився буквально місяць.