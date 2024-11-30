Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри серьезно готовится к бою-реваншу с Александром Усиком, рассматривая его как одного из сложнейших соперников в своей карьере.
- Усик отметил, что мог одержать победу над Фьюри в первом поединке, но предпочел соблюсти принципы честной игры.
- Изменение мнения Фьюри: он признал, что Усик - самый сложный оппонент в его карьере, включая чемпионов мира и олимпийских победителей.
- Бой-реванш между Фьюри и Усиком намечен на 21 декабря в Эр-Рияде, и вызывает большой интерес в мире бокса.
Что Фьюри говорит о своих шансах победить Усика во время боя-реванша
В частности, Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.
Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.
Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри
Известный боксер тяжеловес из Казахстана Жан Кособуцкий присоединился к лагерю соперника украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Тайсона Фьюри.
Бой-реванш между Усиком и Фьюри должен пройти уже 21 декабря в Эр-Рияде, на местной Kingdom Arena.
36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.
Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.
Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.
Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик признался, что во время первого боя против британца Тайсона Фьюри мог буквально уничтожить соперника в 8 раунде, однако не стал этого делать.
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