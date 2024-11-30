Фьюри оценил свои шансы победить Усика во время боя-реванша
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Фьюри оценил свои шансы победить Усика во время боя-реванша

Тайсон Фьюри
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Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри серьезно готовится к бою-реваншу с Александром Усиком, рассматривая его как одного из сложнейших соперников в своей карьере.
  • Усик отметил, что мог одержать победу над Фьюри в первом поединке, но предпочел соблюсти принципы честной игры.
  • Изменение мнения Фьюри: он признал, что Усик - самый сложный оппонент в его карьере, включая чемпионов мира и олимпийских победителей.
  • Бой-реванш между Фьюри и Усиком намечен на 21 декабря в Эр-Рияде, и вызывает большой интерес в мире бокса.

Что Фьюри говорит о своих шансах победить Усика во время боя-реванша

В частности, Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.

Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.

Я могу быть более сосредоточенным и устраивать меньшее клоунады, и я думаю, что этого достаточно, — подчеркнул Фьюри.

Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри

Известный боксер тяжеловес из Казахстана Жан Кособуцкий присоединился к лагерю соперника украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Тайсона Фьюри.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри должен пройти уже 21 декабря в Эр-Рияде, на местной Kingdom Arena.

36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.

Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.

Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.

Я считаю, что Усик самый лучший соперник, с которым я когда-либо встречался. Раньше я сражался с чемпионами мира, раньше сражался с золотыми медалистами Олимпийских игр. Но я никогда раньше не сражался с чемпионом мира в двух дивизионах. Это ставит его на вершину списка, — отметил Фьюри.

Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик признался, что во время первого боя против британца Тайсона Фьюри мог буквально уничтожить соперника в 8 раунде, однако не стал этого делать. 

Я не хотел ему навредить, я просто боксировал. Мне не нужно этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему сопернику, — объясняет Усик.

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