Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.
Головні тези:
- Тайсон Ф'юрі вважає, що бій з Усиком під час реваншу буде важчим, оскільки перший поєдинок залишив йому враження найкращої битви у кар'єрі.
- Участь українського боксера Олександра Усика для Ф'юрі стала викликом, а спаринг-партнерство з Жаном Кособуцьким готує британця до майбутньої зустрічі.
- Ф'юрі визнає, що Усик став найскладнішим суперником у його кар'єрі, після чого переглянув свою раніше сформовану думку про найсильніших опонентів.
- Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі очікується 21 грудня в Ер-Ріяді, що спричиняє підвищений інтерес у світі боксу до цієї поєдинку.
Що Ф'юрі каже про власні шанси перемогти Усика під час бою-реваншу
Зокрема, Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.
“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.
Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф'юрі
Відомий боксер важковаговик з Казахстану Жан Кособуцький приєднався до табору суперника українського чемпіона хевівейту Олександра Усика Тайсона Ф'юрі.
Бій-реванш між Усиком та Ф’юрі має відбутись вже 21 грудня в Ер-Ріяді, на місцевій Kingdom Arena.
36-річний казахський боксер виступає у якості спаринг-партнера Ф'юрі.
Ф’юрі спочатку не визнавав, що Усик є найскладнішим суперником за всю його кар’єру, називаючи тоді Деонтея Вайлдера.
Однак наразі “Циганський король” змінив власну думку.
Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик зізнався, що під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі міг буквально знищити суперника у 8 раунді, однак не став цього робити.
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