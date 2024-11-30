Ф'юрі оцінив власні шанси перемогти Усика під час бою-реваншу
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Ф'юрі оцінив власні шанси перемогти Усика під час бою-реваншу

Тайсон Ф'юрі

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком. 

Головні тези:

  • Тайсон Ф'юрі вважає, що бій з Усиком під час реваншу буде важчим, оскільки перший поєдинок залишив йому враження найкращої битви у кар'єрі.
  • Участь українського боксера Олександра Усика для Ф'юрі стала викликом, а спаринг-партнерство з Жаном Кособуцьким готує британця до майбутньої зустрічі.
  • Ф'юрі визнає, що Усик став найскладнішим суперником у його кар'єрі, після чого переглянув свою раніше сформовану думку про найсильніших опонентів.
  • Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі очікується 21 грудня в Ер-Ріяді, що спричиняє підвищений інтерес у світі боксу до цієї поєдинку.

Що Ф'юрі каже про власні шанси перемогти Усика під час бою-реваншу

Зокрема, Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.

“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.

Я можу бути більш зосередженим і влаштовувати менше клоунади, і я думаю, що цього достатньо, — підкреслив Ф'юрі.

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф'юрі

Відомий боксер важковаговик з Казахстану Жан Кособуцький приєднався до табору суперника українського чемпіона хевівейту Олександра Усика Тайсона Ф'юрі.

Бій-реванш між Усиком та Ф’юрі має відбутись вже 21 грудня в Ер-Ріяді, на місцевій Kingdom Arena.

36-річний казахський боксер виступає у якості спаринг-партнера Ф'юрі.

Ф’юрі спочатку не визнавав, що Усик є найскладнішим суперником за всю його кар’єру, називаючи тоді Деонтея Вайлдера.

Однак наразі “Циганський король” змінив власну думку.

Я вважаю, що Усик найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Раніше я бився з чемпіонами світу, раніше бився з золотими медалістами Олімпійських ігор. Але я ніколи раніше не бився з чемпіоном світу у двох дивізіонах. Це ставить його на вершину списку, — зазначив Ф’юрі.

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик зізнався, що під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі міг буквально знищити суперника у 8 раунді, однак не став цього робити. 

Я не хотів йому нашкодити, я просто боксував. Мені не треба цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини. Це погано, коли ти завдаєш шкоди своєму супернику, — пояснює Усик.

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