Усик показав форму перед боєм-реваншем з Ф'юрі
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Усик показав форму перед боєм-реваншем з Ф'юрі

Олександр Усик

Український боксер чемпіон хевівейту за версіями за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик показав, яку фізичну форму набрав перед боєм-реваншем з британцем Тайсоном Ф'юрі. 

Головні тези:

  • Усик готується до бою з Ф'юрі, демонструючи відмінну фізичну форму перед поєдинком.
  • Експерти, зокрема Карл Фроч та Спенсер Олівер, висловили свої прогнози стосовно результату поєдинку.
  • Олівер вважає, що поведінка та залякування Ф'юрі можуть грати на користь Усику у бою.
  • Шанс на успіх Ф'юрі може залежати від його здатності відновити рухливість, яку він демонстрував у бою з Кличком.

Усик похизувався формою перед боєм з Ф’юрі

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував спільне фото з іншим боксером Даніелем Лапіним.

До бою залишилося всього 17 днів! Підготовка в самому розпалі. До зустрічі 21 грудня! — зазначив непереможний український чемпіон.

Як інші боксери оцінюють фаворита у поєдинку між Усиком та Ф’юрі

За словами колишнього чемпіона світу у у другій середній вазі Карла Фроча, глядачі не побачать під час цього двобою нічого принципово нового.

Це не той бій, який ми обов’язково повинні побачити. Ми побачили все, що нам було потрібно в першому бою. Я чекаю перемоги Усика, можливо, за очками. Але я не виключаю, що ми побачимо пізній нокаут у кінці бою від Олександра, — зазначив Фроч.

За словами іншого колишнього боксера Спенсера Олівера, поведінка Ф’юрі та типові для нього залякування грають на користь Усика.

Він підкреслив, що у разі, якщо Тайсон відновить власну колишню рухливість, яку мав під час бою із Володимиром Кличком в 2015 році, то зможе бути набагато важчим для Усика.

Чи не стане це його помилкою? Тому що якщо він хоче залякати Усика, я думаю, що це грає на руку Усику, — прокоментував Спенсер Олівер інформацію про додатковий набір ваги Тайсоном Ф’юрі.

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