Український боксер чемпіон хевівейту за версіями за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик показав, яку фізичну форму набрав перед боєм-реваншем з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Усик похизувався формою перед боєм з Ф’юрі

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував спільне фото з іншим боксером Даніелем Лапіним.

До бою залишилося всього 17 днів! Підготовка в самому розпалі. До зустрічі 21 грудня! — зазначив непереможний український чемпіон. Поширити

Як інші боксери оцінюють фаворита у поєдинку між Усиком та Ф’юрі

За словами колишнього чемпіона світу у у другій середній вазі Карла Фроча, глядачі не побачать під час цього двобою нічого принципово нового.

Це не той бій, який ми обов’язково повинні побачити. Ми побачили все, що нам було потрібно в першому бою. Я чекаю перемоги Усика, можливо, за очками. Але я не виключаю, що ми побачимо пізній нокаут у кінці бою від Олександра, — зазначив Фроч. Поширити

За словами іншого колишнього боксера Спенсера Олівера, поведінка Ф’юрі та типові для нього залякування грають на користь Усика.

Він підкреслив, що у разі, якщо Тайсон відновить власну колишню рухливість, яку мав під час бою із Володимиром Кличком в 2015 році, то зможе бути набагато важчим для Усика.