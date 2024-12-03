Український боксер чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик запевнив, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше сподобається фанам за попередній поєдинок.

Усик обіцяє видовищний бій-реванш з Ф'юрі

Зокрема, Усик та Ф'юрі зустрілись напередодні бою та побажали один одному удачі.

Удачі в тренувальному таборі, добре готуйся і сподіваюся, що ти все чудово пройдеш, і ми проведемо чудовий бій, — звернувся до Усика Ф’юрі. Поширити

Усик зі свого боку також побажав успіхів “Циганському королю”.

Тобі того ж. Будь ласка, обережніше. Тому що це був чудовий бій, — зазначив український боксер. Поширити

Він також визнав, що бій-реванш буде ще більш видовищним.

Реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.

Реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.

Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.

“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.