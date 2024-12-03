Український боксер чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик запевнив, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше сподобається фанам за попередній поєдинок.
Головні тези:
- Олександр Усик дав обіцянку перед боєм-реваншем з Тайсоном Ф'юрі, запевнивши, що бій буде ще напруженіший, ніж попередній.
- Гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів з розподілом у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
- Тайсон Ф'юрі змінив свою стратегію підготовки до поєдинку з Усиком, набравши додаткові 5 кг ваги.
- Британський боксер визнав, що Усик є одним з найкращих та найскладніших його суперників, та підкреслив серйозне ставлення до реваншу.
- Очікується, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі стане одним із найяскравіших подій у світі боксу цього року.
Усик обіцяє видовищний бій-реванш з Ф'юрі
Зокрема, Усик та Ф'юрі зустрілись напередодні бою та побажали один одному удачі.
Усик зі свого боку також побажав успіхів “Циганському королю”.
Він також визнав, що бій-реванш буде ще більш видовищним.
Реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі
Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.
За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.
Реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.
Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.
“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-