Що відомо про допомогу Кособуцького Ф'юрі у підготовці до бою з Усиком

Бій-реванш між Усиком та Ф’юрі має відбутись вже 21 грудня в Ер-Ріяді, на місцевій Kingdom Arena.

36-річний казахський боксер виступає у якості спаринг-партнера Ф'юрі.

Кособуцький провів на професійному рингу 20 боїв, у 19 з яких здобув перемогу, записавши на свій рахунок 18 нокаутів.

Серед іншого Кособуцький перемагав і українських боксерів, зокрема, Олександра Нестеренка, Максима Педюру та Костянтина Довбищенка.

Він не виходив у ринг з літа 2023 року після скандальної поразки супернику з Нігерії Аджагбі у бою за титул WBC Silver у надважкій вазі.

Кособуцький був дискваліфікований у 5-му раунді за навмисні удари нижче пояса.

Що Ф’юрі каже про Усика напередодні бою-реваншу

Ф’юрі спочатку не визнавав, що Усик є найскладнішим суперником за всю його кар’єру, називаючи тоді Деонтея Вайлдера.

Однак наразі “Циганський король” змінив власну думку.