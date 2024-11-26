Відомий боксер важковаговик з Казахстану Жан Кособуцький приєднався до табору суперника українського чемпіона хевівейту Олександра Усика Тайсона Ф'юрі.
Головні тези:
- Казахський боксер Жан Кособуцький долучився до підготовки Тайсона Ф'юрі до бою з Олександром Усиком.
- Кособуцький виступає у якості спаринг-партнера Ф'юрі, допомагаючи йому підготуватися до поєдинку.
- Ф'юрі назвав Усика найскладнішим суперником у своїй кар'єрі, підкреслюючи його унікальність і рівень в боксі.
- Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, очікується неймовірна боротьба двох великих чемпіонів у важкій вазі.
Що відомо про допомогу Кособуцького Ф'юрі у підготовці до бою з Усиком
Бій-реванш між Усиком та Ф’юрі має відбутись вже 21 грудня в Ер-Ріяді, на місцевій Kingdom Arena.
36-річний казахський боксер виступає у якості спаринг-партнера Ф'юрі.
Кособуцький провів на професійному рингу 20 боїв, у 19 з яких здобув перемогу, записавши на свій рахунок 18 нокаутів.
Серед іншого Кособуцький перемагав і українських боксерів, зокрема, Олександра Нестеренка, Максима Педюру та Костянтина Довбищенка.
Він не виходив у ринг з літа 2023 року після скандальної поразки супернику з Нігерії Аджагбі у бою за титул WBC Silver у надважкій вазі.
Кособуцький був дискваліфікований у 5-му раунді за навмисні удари нижче пояса.
Що Ф’юрі каже про Усика напередодні бою-реваншу
Ф’юрі спочатку не визнавав, що Усик є найскладнішим суперником за всю його кар’єру, називаючи тоді Деонтея Вайлдера.
Однак наразі “Циганський король” змінив власну думку.
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