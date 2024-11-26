Что известно о помощи Кособуцкого Фьюри в подготовке к бою с Усиком

Бой-реванш между Усиком и Фьюри должен пройти уже 21 декабря в Эр-Рияде, на местной Kingdom Arena.

36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.

Кособуцкий провел на профессиональном ринге 20 боев, в 19 из которых одержал победу, записав на свой счет 18 нокаутов.

Среди прочего, Кособуцкий побеждал и украинских боксеров, в частности, Александра Нестеренко, Максима Педюру и Константина Довбищенко.

Он не выходил в ринг с лета 2023 года после скандального поражения сопернику из Нигерии Аджагби в бою за титул WBC Silver в тяжелом весе.

Кособуцкий был дисквалифицирован в 5-м раунде за умышленные удары ниже пояса.

Что Фьюри говорит об Усике накануне боя-реванша

Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.

Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.