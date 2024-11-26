Известный казахский боксер помогает Фьюри готовиться к бою с Усиком
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Известный казахский боксер помогает Фьюри готовиться к бою с Усиком

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

Известный боксер тяжеловес из Казахстана Жан Кособуцкий присоединился к лагерю соперника украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Тайсона Фьюри.

Главные тезисы

  • Жан Кособуцкий, казахский боксер, присоединился к команде Тайсона Фьюри для подготовки к бою с Александром Усиком.
  • Фьюри признал, что Усик - самый сложный соперник в его карьере, подчеркивая уникальность и высокий уровень украинского чемпиона.
  • Бой-реванш между Усиком и Фьюри намечен на 21 декабря в Эр-Рияде, обещая захватывающее противостояние двух великих боксеров.
  • Кособуцкий, проведший 20 боев и одержавший 19 побед, становится спарринг-партнером Фьюри, добавляя интригу в подготовку к поединку.
  • Фьюри выразил мнение о Усике как о самом значимом сопернике в своей карьере, превосходя всех предыдущих чемпионов, с которыми он встречался.

Что известно о помощи Кособуцкого Фьюри в подготовке к бою с Усиком

Бой-реванш между Усиком и Фьюри должен пройти уже 21 декабря в Эр-Рияде, на местной Kingdom Arena.

36-летний казахский боксер выступает в качестве спарринг-партнера Фьюри.

Кособуцкий провел на профессиональном ринге 20 боев, в 19 из которых одержал победу, записав на свой счет 18 нокаутов.

Среди прочего, Кособуцкий побеждал и украинских боксеров, в частности, Александра Нестеренко, Максима Педюру и Константина Довбищенко.

Он не выходил в ринг с лета 2023 года после скандального поражения сопернику из Нигерии Аджагби в бою за титул WBC Silver в тяжелом весе.

Кособуцкий был дисквалифицирован в 5-м раунде за умышленные удары ниже пояса.

Что Фьюри говорит об Усике накануне боя-реванша

Фьюри поначалу не признавал, что Усик является самым сложным соперником за всю его карьеру, называя тогда Деонтея Уайлдера.

Однако пока "Цыганский король" изменил собственное мнение.

Я считаю, что Усик самый лучший соперник, с которым я когда-либо встречался. Раньше я сражался с чемпионами мира, раньше сражался с золотыми медалистами Олимпийских игр. Но я никогда раньше не сражался с чемпионом мира в двух дивизионах. Это ставит его на вершину списка, — отметил Фьюри.

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