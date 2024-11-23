Усик объяснил отказ действовать жестко против Фьюри в первом бою

Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик признался, что во время первого боя против британца Тайсона Фьюри мог буквально уничтожить соперника в 8 раунде, однако не стал этого делать.

Усик отказался действовать жестко против Фьюри в первом бою

По словам украинского боксера, он не хотел наносить ущерб Фьюри, поэтому не задействовал максимальное давление на соперника.

Я не хотел ему навредить, я просто боксировал. Мне не нужно этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему сопернику, — объясняет Усик. Поделиться

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри

Усик обратился к Фьюри, которого уже привычно назвал "жадным пузом", и призвал его не бояться ожидаемого боя-реванша.

Цыганский король у себя в Instagram также отреагировал на то, что до боя-реванша остался буквально месяц.

Часы тикают. Осталась луна, — написал "Цыганский король". Поделиться

Отмечается, что подготовка "цыганского короля" к бою с Усиком проходит на Мальте.

В частности, Фьюри начал подготовку к бою на 2 месяца позже Усика, который с сентября интенсивно готовится к поединку.

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что у него есть план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.

В частности, Цыганский король заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.

Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца.