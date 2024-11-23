Усик объяснил отказ действовать жестко против Фьюри в первом бою

Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик признался, что во время первого боя против британца Тайсона Фьюри мог буквально уничтожить соперника в 8 раунде, однако не стал этого делать.
Главные тезисы
- Усик признал, что мог уничтожить Фьюри в 8 раунде первого боя, но отказался из уважения к сопернику.
- Эксперты считают Усика фаворитом в реванше.
- Усик призвал Фьюри не бояться предстоящего реванша и подготовиться к бою на равных условиях.
- Фьюри заявил, что имеет план для победы в бою-реванше против Усика, который запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.
- Реванш между Усиком и Фьюри обещает стать захватывающим спортивным событием, которое пройдет в столице Саудовской Аравии.
Усик отказался действовать жестко против Фьюри в первом бою
По словам украинского боксера, он не хотел наносить ущерб Фьюри, поэтому не задействовал максимальное давление на соперника.
В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.
Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри
Усик обратился к Фьюри, которого уже привычно назвал "жадным пузом", и призвал его не бояться ожидаемого боя-реванша.
Цыганский король у себя в Instagram также отреагировал на то, что до боя-реванша остался буквально месяц.
Отмечается, что подготовка "цыганского короля" к бою с Усиком проходит на Мальте.
В частности, Фьюри начал подготовку к бою на 2 месяца позже Усика, который с сентября интенсивно готовится к поединку.
Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри дерзко заявил, что у него есть план для победы в бою-реванше против украинского боксера Александра Усика.
В частности, Цыганский король заявил в интервью британским журналистам, что готовится к победе над Усиком.
Реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря. Место проведения мегафайта неизменно — столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.
На кону поединка будут стоять чемпионские титулы украинца.
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