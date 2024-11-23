Усик пояснив відмову діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик зізнався, що під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі міг буквально знищити суперника у 8 раунді, однак не став цього робити.

Усик відмовився діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою

За словами українського боксера, він не хотів завдавати шкоди Ф'юрі, тому не задіяв максимальний тиск на суперника.

Я не хотів йому нашкодити, я просто боксував. Мені не треба цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини. Це погано, коли ти завдаєш шкоди своєму супернику, — пояснює Усик. Поширити

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі

Усик звернувся до Ф’юрі, якого вже звично назвав “жадібним пузом”, і закликав його не боятись очікуваного бою-реваншу.

Циганський король у себе в Instagram також відреагував на те, що до бою-реваншу залишився буквально місяць.

Годинник цокає. Залишився місяць, — написав “Циганський король”. Поширити

Зазначається, що підготовка “циганського короля” до бою з Усиком проходить на Мальті.

Зокрема, Ф'юрі почав підготовку до бою на 2 місяці пізніше, ніж Усик, який з вересня інтенсивно готується до поєдинку.

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.