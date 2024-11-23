Усик пояснив відмову діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик зізнався, що під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі міг буквально знищити суперника у 8 раунді, однак не став цього робити.
Головні тези:
- Усик визнав, що міг знищити суперника у 8 раунді першого бою з Ф'юрі, але не хотів завдавати йому шкоди.
- Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді, за участі чемпіонських титулів українця.
- Ф'юрі заявив про готовність перемогти Усика та відкрив план для реваншу в інтерв'ю журналістам.
- Експерти наразі вважають Усика фаворитом у битві з Тайсоном Ф'юрі.
- Ф'юрі готується до бою на Мальті та починає підготовку на два місяці пізніше, ніж його український суперник.
Усик відмовився діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою
За словами українського боксера, він не хотів завдавати шкоди Ф'юрі, тому не задіяв максимальний тиск на суперника.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі
Усик звернувся до Ф’юрі, якого вже звично назвав “жадібним пузом”, і закликав його не боятись очікуваного бою-реваншу.
Циганський король у себе в Instagram також відреагував на те, що до бою-реваншу залишився буквально місяць.
Зазначається, що підготовка “циганського короля” до бою з Усиком проходить на Мальті.
Зокрема, Ф'юрі почав підготовку до бою на 2 місяці пізніше, ніж Усик, який з вересня інтенсивно готується до поєдинку.
Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика.
Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.
Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.
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