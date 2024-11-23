Усик пояснив відмову діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик пояснив відмову діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою

Бій Усика проти Ф'юрі
Джерело:  TNT Sports Boxing

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик зізнався, що під час першого бою проти британця Тайсона Ф'юрі міг буквально знищити суперника у 8 раунді, однак не став цього робити. 

Головні тези:

  • Усик визнав, що міг знищити суперника у 8 раунді першого бою з Ф'юрі, але не хотів завдавати йому шкоди.
  • Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді, за участі чемпіонських титулів українця.
  • Ф'юрі заявив про готовність перемогти Усика та відкрив план для реваншу в інтерв'ю журналістам.
  • Експерти наразі вважають Усика фаворитом у битві з Тайсоном Ф'юрі.
  • Ф'юрі готується до бою на Мальті та починає підготовку на два місяці пізніше, ніж його український суперник.

Усик відмовився діяти жорстко проти Ф'юрі у першому бою

За словами українського боксера, він не хотів завдавати шкоди Ф'юрі, тому не задіяв максимальний тиск на суперника.

Я не хотів йому нашкодити, я просто боксував. Мені не треба цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини. Це погано, коли ти завдаєш шкоди своєму супернику, — пояснює Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі

Усик звернувся до Ф’юрі, якого вже звично назвав “жадібним пузом”, і закликав його не боятись очікуваного бою-реваншу.

Циганський король у себе в Instagram також відреагував на те, що до бою-реваншу залишився буквально місяць.

Годинник цокає. Залишився місяць, — написав “Циганський король”.

Зазначається, що підготовка “циганського короля” до бою з Усиком проходить на Мальті.

Зокрема, Ф'юрі почав підготовку до бою на 2 місяці пізніше, ніж Усик, який з вересня інтенсивно готується до поєдинку.

Британський боксер-супертяж  Тайсон Ф'юрі зухвало заявив, що має план для перемоги у бою-реванші проти українського боксера Олександра Усика. 

Зокрема, “Циганський король” заявив в інтерв’ю британським журналістам, що готується до перемоги над Усиком.

Реванш Усик — Ф'юрі запланований на 21 грудня. Місце проведення мегафайту незмінне — столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули українця. Наразі експерти вважають фаворитом битви Олександра Усика.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик опублікував перший трейлер фільму про бій із Ф'юрі — відео
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Реванш Усика з Фʼюрі. Які гонорари отримають боксери за бій
Реванш Усика з Фʼюрі. Які гонорари отримають боксери за бій
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик та Ф'юрі показали тренування перед боєм-реваншем
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?