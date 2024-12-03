Усик дал мощное обещание перед боем-реваншем из Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик дал мощное обещание перед боем-реваншем из Фьюри

Александр Усик
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам, чем предыдущий поединок.

Главные тезисы

  • Усик заверил, что бой-реванш с Фьюри будет более захватывающим и напряженным, чем предыдущий поединок.
  • Гонорар за реванш составит 190 млн долларов, с распределением в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.
  • Тайсон Фьюри изменил стратегию и набрал дополнительные 5 кг веса в подготовке к бою-реваншу.
  • Усик и Фьюри признали, что являются сложными и достойными соперниками, относятся серьезно к предстоящему реваншу.
  • Бой-реванш между Усиком и Фьюри ожидается стать одним из наиболее эпичных спортивных событий года.

Усик обещает зрелищный бой-реванш с Фьюри

В частности, Усик и Фьюри встретились в преддверии боя и пожелали друг другу удачи.

Удачи в тренировочном лагере, хорошо готовься и надеюсь, что ты все отлично пройдешь, и мы проведем отличный бой, — обратился к Усику Фьюри.

Усик со своей стороны также пожелал успехов Цыганскому королю.

Тебе того же. Пожалуйста, осторожнее, потому что это был замечательный бой.

Он также признал, что бой-реванш будет еще более зрелищным.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.

Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик и Фьюри показали тренировку перед боем-реваншем
Тайсон Фьюри и Александр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Известный казахский боксер помогает Фьюри готовиться к бою с Усиком
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фьюри оценил свои шансы победить Усика во время боя-реванша
Тайсон Фьюри

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?