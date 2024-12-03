Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам, чем предыдущий поединок.
Главные тезисы
- Усик заверил, что бой-реванш с Фьюри будет более захватывающим и напряженным, чем предыдущий поединок.
- Гонорар за реванш составит 190 млн долларов, с распределением в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.
- Тайсон Фьюри изменил стратегию и набрал дополнительные 5 кг веса в подготовке к бою-реваншу.
- Усик и Фьюри признали, что являются сложными и достойными соперниками, относятся серьезно к предстоящему реваншу.
- Бой-реванш между Усиком и Фьюри ожидается стать одним из наиболее эпичных спортивных событий года.
Усик обещает зрелищный бой-реванш с Фьюри
В частности, Усик и Фьюри встретились в преддверии боя и пожелали друг другу удачи.
Усик со своей стороны также пожелал успехов Цыганскому королю.
Он также признал, что бой-реванш будет еще более зрелищным.
Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.
Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.
По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.
Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.
Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.
Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.
Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.
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