Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам, чем предыдущий поединок.

Усик обещает зрелищный бой-реванш с Фьюри

В частности, Усик и Фьюри встретились в преддверии боя и пожелали друг другу удачи.

Удачи в тренировочном лагере, хорошо готовься и надеюсь, что ты все отлично пройдешь, и мы проведем отличный бой, — обратился к Усику Фьюри. Поделиться

Усик со своей стороны также пожелал успехов Цыганскому королю.

Тебе того же. Пожалуйста, осторожнее, потому что это был замечательный бой. Поделиться

Он также признал, что бой-реванш будет еще более зрелищным.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

Реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря. Гонорар реванша будет составлять 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.

Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.