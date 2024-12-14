Усик та Ф'юрі виявились фанатами одного футбольного клубу

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO Олександр Усик назвав улюбленим футбольним клубом англійську команду Манчестер-Юнайтед, за яку також вболіває його суперник у найближчому бою-реванші Тайсон Ф'юрі.

Усик та Ф’юрі є фанами Манчестер Юнайтед

За словами Усика, якби не майбутній бій-реванш проти Ф'юрі, він із задоволенням сходив би на матч улюбленої команди разом із “Циганським королем”.

Якби в мене був вибір, я б пограв за Манчестер Юнайтед. Це моя команда. 15 грудня буде їхній матч з Манчестер Сіті. Ф'юрі — фанат МЮ, ми обидва підтримуватимемо команду. Думаю, Манчестер Юнайтед виграє, але Манчестер Сіті має хороших гравців і хорошого тренера. Якби не бій, то ми могли б з Тайсоном піти в паб, випити пива, а потім пограти в гольф. Без проблем, — зазначив український боксер-чемпіон. Поширити

Олександр Усик

Наразі обидва боксери вже закінчили свої тренувальні табори. Напередодні Олександр Усик прибув до Саудівської Аравії, де відбудеться довгоочікуваний реванш зірок хевівейту.

Між тим дербі між Манчестер Юнайтед та Манчестер-Сіті має пройти 15 грудня.

Що відомо про бій між Усиком та Ф’юрі

За словами промоутера британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірна, головною інтригою під час бою-реваншу між українським чемпіоном хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде саме здатність “Циганського короля” зберігати концентрацію.

Український боксер чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик запевнив, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше сподобається фанам за попередній поєдинок.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.