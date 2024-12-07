Британский боксер, чемпион хевивейта по версии IBF Даниэль Дюбуа, дерзко заявил о готовности к поединку с победителем противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Главные тезисы
- Даниэль Дюбуа выразил готовность к поединку с Усиком или Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.
- Усик и Фьюри подготавливаются к бою-реваншу, меняя стратегии и весовые параметры.
- Ближайший поединок Дюбуа запланирован на 22 февраля 2025 года с Джозефом Паркером.
- Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в 2023 году.
- Фьюри меняет стратегию и прибавил 5 кг веса к подготовке к реваншу с Усиком.
Дюбуа заявляет о готовности к бою за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком или Фьюри
Британский боксер заявил, что рассчитывает получить титул абсолютного чемпиона мира.
По его словам, бой с Усиком будет реваншем, однако он также готов сразиться и против Фьюри.
Дюбуа при этом утверждает, что все идет по плану, однако противников нельзя недооценивать.
Ближайший планируемый поединок Дюбуа должен пройти 22 февраля 2025 года. Его соперником станет боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер.
В 2023 году Александр Усик победил Даниэля Дубюа техническим нокаутом в 9-м раунде.
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится через две недели — 21 декабря 2024 года. Место проведения ожесточенного поединка аравийский Эр-Рияд "Kingdom Arena".
Что известно о бое-реванше между Усиком и Фьюри
Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам за предыдущий поединок.
В частности, Усик и Фьюри встретились в преддверии боя и пожелали друг другу удачи.
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.
По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.
Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.
Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.
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