Британский боксер, чемпион хевивейта по версии IBF Даниэль Дюбуа, дерзко заявил о готовности к поединку с победителем противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Дюбуа заявляет о готовности к бою за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком или Фьюри

Британский боксер заявил, что рассчитывает получить титул абсолютного чемпиона мира.

По его словам, бой с Усиком будет реваншем, однако он также готов сразиться и против Фьюри.

Даниель Дюбуа

Дюбуа при этом утверждает, что все идет по плану, однако противников нельзя недооценивать.

Продолжаю побеждать, и, в конце концов, я буду на вершине — абсолютным чемпионом. Это моя цель, — подчеркнул британский боксер. Поделиться

Ближайший планируемый поединок Дюбуа должен пройти 22 февраля 2025 года. Его соперником станет боксер из Новой Зеландии Джозеф Паркер.

В 2023 году Александр Усик победил Даниэля Дубюа техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится через две недели — 21 декабря 2024 года. Место проведения ожесточенного поединка аравийский Эр-Рияд "Kingdom Arena".

Что известно о бое-реванше между Усиком и Фьюри

Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам за предыдущий поединок.

В частности, Усик и Фьюри встретились в преддверии боя и пожелали друг другу удачи.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

Фьюри заявил, что сейчас гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.