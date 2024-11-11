Британский боксер, эксчемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа не примет участия в бою-реванше против Даниэля Дюбуа в феврале следующего года из-за проблем со здоровьем.
Главные тезисы
- Джошуа отказался от реванша с Дюбуа из-за проблем со здоровьем и истощения после последнего боя.
- Британский боксер планирует быть готовым к бою летом, возможно, с Тайсоном Фьюри.
- Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса XXI века включает таких спортсменов, как Кличко, Усик, Фьюри, Кличко и другие.
- Энтони Джошуа испытывает сложности с восстановлением после поражения от Дюбуа, что требует дополнительного времени для восстановления.
- Бой-реванш между Джошуа и Дюбуа должен состояться до апреля по установленному IBF крайнему сроку.
Что не так с Джошуа
По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, Эй Джей не успеет восстановить форму к моменту проведения боя.
По его словам, речь не идет о серьезной травме, однако у Джошуа серьезное истощение после последнего тяжелого боя с Дюбуа.
По его словам, 35-летний Джошуа в таком возрасте требует больше времени на восстановление.
Ожидается, что британец будет готов к лету, когда реванш из Дюбуа может состояться или появится возможность долгожданного поединка с Тайсоном Фьюри.
21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.
При этом IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.
Что известно о рейтинге лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке
Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)
Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)
Тайсон Фьюри (Великобритания 34−1−1, 24 KO)
Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)
Деонтей Уайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)
Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)
Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)
Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)
Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)
Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)
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