Британский боксер, эксчемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа не примет участия в бою-реванше против Даниэля Дюбуа в феврале следующего года из-за проблем со здоровьем.

Что не так с Джошуа

По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, Эй Джей не успеет восстановить форму к моменту проведения боя.

По его словам, речь не идет о серьезной травме, однако у Джошуа серьезное истощение после последнего тяжелого боя с Дюбуа.

Это не травма, которая создает долгосрочные проблемы, но для возвращения после такого поражения требуется больше времени для восстановления, — объясняет Гирн. Поделиться

По его словам, 35-летний Джошуа в таком возрасте требует больше времени на восстановление.

Энтони Джошуа

Ожидается, что британец будет готов к лету, когда реванш из Дюбуа может состояться или появится возможность долгожданного поединка с Тайсоном Фьюри.

21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.

При этом IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.

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