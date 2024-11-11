Джошуа отказался от реванша с Дюбуа. Известна причина
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Джошуа отказался от реванша с Дюбуа. Известна причина

Энтони Джошуа
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Источник:  online.ua

Британский боксер, эксчемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа не примет участия в бою-реванше против Даниэля Дюбуа в феврале следующего года из-за проблем со здоровьем.

Главные тезисы

  • Джошуа отказался от реванша с Дюбуа из-за проблем со здоровьем и истощения после последнего боя.
  • Британский боксер планирует быть готовым к бою летом, возможно, с Тайсоном Фьюри.
  • Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса XXI века включает таких спортсменов, как Кличко, Усик, Фьюри, Кличко и другие.
  • Энтони Джошуа испытывает сложности с восстановлением после поражения от Дюбуа, что требует дополнительного времени для восстановления.
  • Бой-реванш между Джошуа и Дюбуа должен состояться до апреля по установленному IBF крайнему сроку.

Что не так с Джошуа

По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, Эй Джей не успеет восстановить форму к моменту проведения боя.

По его словам, речь не идет о серьезной травме, однако у Джошуа серьезное истощение после последнего тяжелого боя с Дюбуа.

Это не травма, которая создает долгосрочные проблемы, но для возвращения после такого поражения требуется больше времени для восстановления, — объясняет Гирн.

По его словам, 35-летний Джошуа в таком возрасте требует больше времени на восстановление.

Джошуа из-за проблем с восстановлением не проведет бой-реванш против Дюбуа
Энтони Джошуа

Ожидается, что британец будет готов к лету, когда реванш из Дюбуа может состояться или появится возможность долгожданного поединка с Тайсоном Фьюри.

21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.

При этом IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.

Что известно о рейтинге лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке

  1. Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO)

  2. Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO)

  3. Тайсон Фьюри (Великобритания 34−1−1, 24 KO)

  4. Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO)

  5. Деонтей Уайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)

  6. Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO)

  7. Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO)

  8. Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)

  9. Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO)

  10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)

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