Команда эксчемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) допускает, что временный чемпион IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (34-1-1, 24 КО) может принимать допинг.
Главные тезисы
- Команда Джошуа обвинила Даниэля Дюбуа в применении допинга, вызвав скандал в мире бокса.
- Боксер Даниэль Дюбуа подвергся подозрениям в применении допинга, не зарегистрировавшись на тестирование в VADA, что ставит под вопрос честность его выступлений.
- Александр Усик лидирует в рейтинге лучших боксеров мира по версии P4P, независимо от весовых категорий, демонстрируя высокий уровень профессионализма.
Боксера Даниэля Дюбуа подозревают в приеме допинга
Дюбуа не зарегистрирован на тестирование в Добровольном антидопинговом агентстве (VADA), сообщает Boxing News 24/7 .
Команда Энтони обратилась к руководству промоутерской компании Queensberry Promotions, представляющей интересы Даниэля, чтобы они прояснили эту ситуацию.
Evening @Queensberry … any update on why @DynamiteDubois isn’t signed up for @Vada_Testing yet?? 👀🤷♂️— 258MGT (@258mgt) July 16, 2024
Отметим, что поединок между британцами состоится 21 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) снова стал триумфатором обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Следует обратить внимание на то, что колоссальный прогресс в рейтинге продемонстрировал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой.
Он поднялся с 9-го места на 5-е.
Как выглядит рейтинг P4P от The Ring:
Александр Усик
Наоя Иноуэ
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Джесси Родригес
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Джервонта Дэвис
Эррол Спенс
Дзунто Накатани
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