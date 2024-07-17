Команда Джошуа озвучила громкие обвинения Дюбуа

Команда эксчемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) допускает, что временный чемпион IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (34-1-1, 24 КО) может принимать допинг.

Боксера Даниэля Дюбуа подозревают в приеме допинга

Дюбуа не зарегистрирован на тестирование в Добровольном антидопинговом агентстве (VADA), сообщает Boxing News 24/7 .

Команда Энтони обратилась к руководству промоутерской компании Queensberry Promotions, представляющей интересы Даниэля, чтобы они прояснили эту ситуацию.

Отметим, что поединок между британцами состоится 21 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) снова стал триумфатором обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Следует обратить внимание на то, что колоссальный прогресс в рейтинге продемонстрировал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой.

Он поднялся с 9-го места на 5-е.

Как выглядит рейтинг P4P от The Ring: