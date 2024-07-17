Команда Джошуа озвучила громкие обвинения Дюбуа
Категория
Спорт
Дата публикации

Команда Джошуа озвучила громкие обвинения Дюбуа

Джошуа и Дюбуа
Читати українською
Источник:  online.ua

Команда эксчемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) допускает, что временный чемпион IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (34-1-1, 24 КО) может принимать допинг.

Главные тезисы

  • Команда Джошуа обвинила Даниэля Дюбуа в применении допинга, вызвав скандал в мире бокса.
  • Боксер Даниэль Дюбуа подвергся подозрениям в применении допинга, не зарегистрировавшись на тестирование в VADA, что ставит под вопрос честность его выступлений.
  • Александр Усик лидирует в рейтинге лучших боксеров мира по версии P4P, независимо от весовых категорий, демонстрируя высокий уровень профессионализма.

Боксера Даниэля Дюбуа подозревают в приеме допинга

Дюбуа не зарегистрирован на тестирование в Добровольном антидопинговом агентстве (VADA), сообщает Boxing News 24/7 .

Команда Энтони обратилась к руководству промоутерской компании Queensberry Promotions, представляющей интересы Даниэля, чтобы они прояснили эту ситуацию.

Отметим, что поединок между британцами состоится 21 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) снова стал триумфатором обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Следует обратить внимание на то, что колоссальный прогресс в рейтинге продемонстрировал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой.

Он поднялся с 9-го места на 5-е.

Как выглядит рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик

  2. Наоя Иноуэ

  3. Теренс Кроуфорд

  4. Сауль Альварес

  5. Джесси Родригес

  6. Артур Бетербиев

  7. Дмитрий Бивол

  8. Джервонта Дэвис

  9. Эррол Спенс

  10. Дзунто Накатани

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский боксер Гвоздик проиграл титульный бой американцу
Украинский боксер Гвоздик проиграл титульный бой американцу
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг лучших боксеров мира по версии P4P. На какой позиции оказался Усик
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Тренер боксера Камбососа назвал причину поражения в бою с Ломаченко
Тренер боксера Камбососа назвал причину поражения в бою с Ломаченко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?