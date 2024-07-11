В мае 2024 года Василий Ломаченко в поединке с эксабсолютом Джорджом Камбососом получил два титула легкого дивизиона. Австралийский боксер потерпел унизительное поражение.
Главные тезисы
- Австралийский боксер Джордж Камбосос потерпел поражение в поединке с украинским чемпионом Василием Ломаченко из-за недостатков в подготовке к бою.
- Тренер Камбососа признал, что соперник готов был умирать ради титула чемпиона мира, что значительно сказалось на исходе боя.
- После тренировок с российским тренером и проведения спаррингов, австралиец не проявил себя в ринге, не сдержав своих планов и стратегии.
- Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал Камбососа в одиннадцатом раунде и вернул себе звание чемпиона мира в легком весе.
- Это сражение стало доказательством высокого мастерства и признанием Ломаченко как одного из сильнейших боксеров в мире в своей весовой категории.
Почему Камбосос проиграл Ломаченко
Перед поединком с Василием Ломаченко Джордж Камбосос пригласил в свой тренировочный лагерь российского тренера Антона Кадушина. Таким образом, австралиец планировал как можно лучше подготовиться к битве с боксером из Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира проводил спарринги с "российскими убийцами", а в тренировочном лагере даже висел флаг страны-агрессорки. Однако в итоге "новые друзья" Камбососа не очень-то ему помогли.
Тренер австралийца россиянин Антон Кадушин уверяет, что не было ни одной недооценки соперника. Было понимание, что Ломаченко "будет умирать ради титула чемпиона". В итоге Камбосос в ринге с украинским боксером был не похож сам на себя.
Ломаченко одержал досрочную победу в одиннадцатом раунде
В воскресенье, 12 мая, украинский боксер Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем добил его ударами по корпусу — рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Ломаченко нокаутом.
Таким образом, Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе. Для Василия это было первое сражение с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 — нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.
Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 — нокаутом).
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