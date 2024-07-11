Тренер боксера Камбососа назвав причину поразки в бою з Ломаченком

У травні 2024 року Василь Ломаченко у поєдинку з ексабсолютом Джоржем Камбососом здобув два титули легкого дивізіону. Австралійський боксер зазнав принизливої поразки.

Чому Камбосос програв Ломаченку

Перед поєдинком з Василем Ломаченком Джордж Камбосос запросив до свого тренувального табору російського тренера Антона Кадушина. Таким чином, австралієць планував якнайкраще підготуватися до битви з боксером з України.

Колишній абсолютний чемпіон світу проводив спаринги з "російськими вбивцями", а у тренувальному таборі навіть висів прапор країни-агресорки. Однак у підсумку "нові друзі" Камбососа не дуже йому допомогли.

Тренер австралійця росіянин Антон Кадушин запевняє, що не було жодної недооцінки суперника. Було розуміння, що Ломаченко "буде вмирати заради титулу чемпіону". У підсумку Камбосос в рингу з українським боксером був не схожий сам на себе.

Ломаченко був чемпіоном світу і прийшов довести всьому світові, що останній бій перед цим із Хейні — це був момент, коли десь, можливо, несправедливо судді подивилися, десь він сам не допрацював. Але в цьому бою я говорив: "Джордж, він вийде з тобою на війну. Ти маєш бути до цього готовий". Він був готовий, але коли настав момент бою, Джорджа підмінили, — розповів Кадушин. Поширити

Ломаченко здобув дострокову перемогу в одинадцятому раунді

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт закінчився в одинадцятому раунді. Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу — рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Таким чином, Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для Василя це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 — нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 — нокаутом).