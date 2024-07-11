Тренер боксера Камбососа назвав причину поразки в бою з Ломаченком
Категорія
Спорт
Дата публікації

Тренер боксера Камбососа назвав причину поразки в бою з Ломаченком

ломаченко

У травні 2024 року Василь Ломаченко у поєдинку з ексабсолютом Джоржем Камбососом здобув два титули легкого дивізіону. Австралійський боксер зазнав принизливої поразки.

Головні тези:

  • Австралійський боксер Джордж Камбосос зазнав поразки у поєдинку з українським чемпіоном Василем Ломаченком через недоліки в підготовці до бою.
  • Тренер Камбососа визнав, що суперник готовий був вмирати заради титулу чемпіона світу, що значно позначилося на результаті бою.
  • Після тренувань з російським тренером та проведення спарингів, австралієць не виявив себе в рингу, не дотримавши своїх планів та стратегії.
  • Український боксер Василь Ломаченко нокаутував Камбососа в одинадцятому раунді і повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі.
  • Цей бій став доказом високої майстерності та визнанням Ломаченка як одного з найсильніших боксерів у світі у своїй ваговій категорії.

Чому Камбосос програв Ломаченку

Перед поєдинком з Василем Ломаченком Джордж Камбосос запросив до свого тренувального табору російського тренера Антона Кадушина. Таким чином, австралієць планував якнайкраще підготуватися до битви з боксером з України.

Колишній абсолютний чемпіон світу проводив спаринги з "російськими вбивцями", а у тренувальному таборі навіть висів прапор країни-агресорки. Однак у підсумку "нові друзі" Камбососа не дуже йому допомогли.

Тренер австралійця росіянин Антон Кадушин запевняє, що не було жодної недооцінки суперника. Було розуміння, що Ломаченко "буде вмирати заради титулу чемпіону". У підсумку Камбосос в рингу з українським боксером був не схожий сам на себе.

Ломаченко був чемпіоном світу і прийшов довести всьому світові, що останній бій перед цим із Хейні — це був момент, коли десь, можливо, несправедливо судді подивилися, десь він сам не допрацював. Але в цьому бою я говорив: "Джордж, він вийде з тобою на війну. Ти маєш бути до цього готовий". Він був готовий, але коли настав момент бою, Джорджа підмінили, — розповів Кадушин.

Ломаченко здобув дострокову перемогу в одинадцятому раунді

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт закінчився в одинадцятому раунді. Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу — рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом.

Таким чином, Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для Василя це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 — нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 — нокаутом).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ломаченко переміг нокаутом Камбососа — відео
Ломаченко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Бій Усик — Ф'юрі. Ломаченко виступив з гучною заявою
Василь Ломаченко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик відреагував на перемогу Ломаченка у чемпіонському бою проти Камбососа
Усик Ломаченко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?