У травні 2024 року Василь Ломаченко у поєдинку з ексабсолютом Джоржем Камбососом здобув два титули легкого дивізіону. Австралійський боксер зазнав принизливої поразки.
Головні тези:
- Австралійський боксер Джордж Камбосос зазнав поразки у поєдинку з українським чемпіоном Василем Ломаченком через недоліки в підготовці до бою.
- Тренер Камбососа визнав, що суперник готовий був вмирати заради титулу чемпіона світу, що значно позначилося на результаті бою.
- Після тренувань з російським тренером та проведення спарингів, австралієць не виявив себе в рингу, не дотримавши своїх планів та стратегії.
- Український боксер Василь Ломаченко нокаутував Камбососа в одинадцятому раунді і повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі.
- Цей бій став доказом високої майстерності та визнанням Ломаченка як одного з найсильніших боксерів у світі у своїй ваговій категорії.
Чому Камбосос програв Ломаченку
Перед поєдинком з Василем Ломаченком Джордж Камбосос запросив до свого тренувального табору російського тренера Антона Кадушина. Таким чином, австралієць планував якнайкраще підготуватися до битви з боксером з України.
Колишній абсолютний чемпіон світу проводив спаринги з "російськими вбивцями", а у тренувальному таборі навіть висів прапор країни-агресорки. Однак у підсумку "нові друзі" Камбососа не дуже йому допомогли.
Тренер австралійця росіянин Антон Кадушин запевняє, що не було жодної недооцінки суперника. Було розуміння, що Ломаченко "буде вмирати заради титулу чемпіону". У підсумку Камбосос в рингу з українським боксером був не схожий сам на себе.
Ломаченко здобув дострокову перемогу в одинадцятому раунді
У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.
Поєдинок в австралійському місті Перт закінчився в одинадцятому раунді. Спершу українець відправив суперника в нокдаун, а потім добив його ударами по корпусу — рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом.
Таким чином, Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу в легкій вазі. Для Василя це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 — нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.
Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 — нокаутом).
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