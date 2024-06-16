Украинский боксер Гвоздик проиграл титульный бой американцу

Александр Гвоздик не справился с Давидом Бенавидесом.
Гвоздик проиграл титульный бой американцу
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) провел бой против американца Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО).
Вечер бокса прошел в Лас-Вегасе.
Поединок продолжался всю дистанцию. Соперник украинца выглядел активнее и проводил успешные атаки, что сказалось на итоговом результате. Судьи единогласно отдали победу американцу со счетом 116:112, 117:110, 119:109.
На кону боя стоял титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.
Что известно об Александре Гвоздике
Александр Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, а в 2018 году благодаря победе над Адонисом Стивенсоном он стал чемпионом мира и владел поясом WBC до поражения от Артура Бетербиева.
Затем украинец завершил карьеру и вернулся на ринг в прошлом году, после чего одержал три победы подряд.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-