Украинский боксер Гвоздик проиграл титульный бой американцу
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Украинский боксер Гвоздик проиграл титульный бой американцу

Украинский боксер Гвоздик проиграл титульный бой американцу
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Александр Гвоздик не справился с Давидом Бенавидесом.

Гвоздик проиграл титульный бой американцу

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) провел бой против американца Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО).

Вечер бокса прошел в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался всю дистанцию. Соперник украинца выглядел активнее и проводил успешные атаки, что сказалось на итоговом результате. Судьи единогласно отдали победу американцу со счетом 116:112, 117:110, 119:109.

На кону боя стоял титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Что известно об Александре Гвоздике

Александр Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, а в 2018 году благодаря победе над Адонисом Стивенсоном он стал чемпионом мира и владел поясом WBC до поражения от Артура Бетербиева.

Затем украинец завершил карьеру и вернулся на ринг в прошлом году, после чего одержал три победы подряд.

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