Український боксер Гвоздик програв титульний бій американцю

Гвоздик програв титульний бій американцю

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) провів бій проти американця Давіда Бенавідеса (29-0, 24 КО).

Вечір боксу відбувся у Лас-Вегасі.

Поєдинок тривав усю дистанцію. Суперник українця виглядав активніше і проводив успішні атаки, що позначилося на підсумковому результаті. Судді одноголосно віддали перемогу американцю з рахунком 116:112, 117:110, 119:109.

На кону бою стояв титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Що відомо про Олександра Гвоздика

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном він став чемпіоном світу та володів поясом WBC до поразки від Артура Бетербієва.

Потім українець завершив кар'єру та повернувся на ринг минулого року, після чого здобув три перемоги поспіль.