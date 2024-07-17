Команда Джошуа озвучила гучні звинувачення Дюбуа

Команда ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) допускає, що тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (34-1-1, 24 КО) може приймати допінг.
Головні тези:
- Команда Ентоні Джошуа висловила гучні звинувачення у прийомі допінгу свого суперника Даніеля Дюбуа.
- Олександр Усик тримає лідерські позиції у рейтингах найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
- Аналізуючи рейтинг від The Ring, виділяються Олександр Усик, Наоя Іноуе, Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес та інші.
Боксера Даніеля Дюбуа підозрюють у прийомі допінгу
Дюбуа не зареєстрований на тестування в Добровільному антидопінговому агентстві (VADA), повідомляє Boxing News 24/7.
Команда Ентоні звернулася до керівництва промоутерської компанії Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Даніеля, щоб вони прояснили цю ситуацію.
Evening @Queensberry … any update on why @DynamiteDubois isn’t signed up for @Vada_Testing yet?? 👀🤷♂️— 258MGT (@258mgt) July 16, 2024
Зазначимо, що поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Рейтинг найкращих боксерів світу за версією P4P. На якій позиції опинився Усик
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову став тріумфатором оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Варто звернути увагу на те, що колосальний прогрес у рейтингу продемонстрував Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою.
Він піднявся з 9-го місця на 5-те.
Як виглядає рейтинг P4P від The Ring:
Олександр Усик
Наоя Іноуе
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Джессі Родрігес
Артур Бетербієв
Дмитро Бівол
Джервонта Девіс
Еррол Спенс
Дзунто Накатані
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