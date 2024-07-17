Команда Джошуа озвучила гучні звинувачення Дюбуа

Команда ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) допускає, що тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (34-1-1, 24 КО) може приймати допінг.

Боксера Даніеля Дюбуа підозрюють у прийомі допінгу

Дюбуа не зареєстрований на тестування в Добровільному антидопінговому агентстві (VADA), повідомляє Boxing News 24/7.

Команда Ентоні звернулася до керівництва промоутерської компанії Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Даніеля, щоб вони прояснили цю ситуацію.

Зазначимо, що поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією P4P. На якій позиції опинився Усик

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову став тріумфатором оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Варто звернути увагу на те, що колосальний прогрес у рейтингу продемонстрував Джессі Родрігес після перемоги над Хуаном Франциско Естрадою.

Він піднявся з 9-го місця на 5-те.

Як виглядає рейтинг P4P від The Ring: