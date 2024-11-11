Джошуа відмовився від реваншу із Дюбуа. Відома причина
Категорія
Спорт
Дата публікації

Джошуа відмовився від реваншу із Дюбуа. Відома причина

Ентоні Джошуа
Джерело:  online.ua

Британський боксер, ексчемпіон світу у хевівейті Ентоні Джошуа не візьме участі у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа у лютому наступного року через проблеми зі здоров'ям. 

Головні тези:

  • Британський боксер Ентоні Джошуа відмовився від реваншу проти Даніеля Дюбуа у лютому через проблеми зі здоров'ям та відновленням після останнього бою.
  • Поразка Джошуа від Дюбуа стала причиною серйозного виснаження, що вимагає більше часу для відновлення у свої 35 років.
  • Очікується, що британський боксер буде готовий до поєдинку літом, можливо, з Тайсоном Ф'юрі, після того, як IBF встановила крайній термін для реваншу.
  • Серед найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті визнані такі спортсмени як Володимир Кличко, Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі, Віталій Кличко та інші.
  • Рейтинг найкращих боксерів демонструє величезний потенціал та талант у цьому важкому виді спорту, який завжди привертає увагу глядачів по всьому світу.

Що не так із Джошуа

За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, Ей Джей не встигне відновити форму до моменту проведення бою.

За його словами, мова не йде про серйозну травму, однак Джошуа має серйозне виснаження після останнього важкого бою з Дюбуа.

Це не травма, яка створює довгострокові проблеми, але для повернення після такої поразки потрібно більше часу для відновлення, — пояснює Гірн.

За його словами, 35-річний Джошуа у такому віці, що потребує більше часу на відновлення.

Джошуа через проблеми з відновленням не проведе бій-реванш проти Дюбуа
Ентоні Джошуа

Очікується, що британець буде готовий до літа, коли реванш із Дюбуа може відбутися або ж з’явиться можливість довгоочікуваного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

При цьому IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

Що відомо про рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті

  1. Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO)

  2. Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO)

  3. Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO)

  4. Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO)

  5. Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)

  6. Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO)

  7. Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO)

  8. Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO)

  9. Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO)

  10. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Доведеться битися. Промоутер Джошуа висунув Усику неочікувану вимогу
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Джошуа озвучила гучні звинувачення Дюбуа
Джошуа і Дюбуа
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа та захистив титул IBF — відео
Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа та захистив титул IBF — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?