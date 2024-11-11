Британський боксер, ексчемпіон світу у хевівейті Ентоні Джошуа не візьме участі у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа у лютому наступного року через проблеми зі здоров'ям.

Що не так із Джошуа

За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, Ей Джей не встигне відновити форму до моменту проведення бою.

За його словами, мова не йде про серйозну травму, однак Джошуа має серйозне виснаження після останнього важкого бою з Дюбуа.

Це не травма, яка створює довгострокові проблеми, але для повернення після такої поразки потрібно більше часу для відновлення, — пояснює Гірн. Поширити

За його словами, 35-річний Джошуа у такому віці, що потребує більше часу на відновлення.

Ентоні Джошуа

Очікується, що британець буде готовий до літа, коли реванш із Дюбуа може відбутися або ж з’явиться можливість довгоочікуваного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

При цьому IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

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