Британський боксер, ексчемпіон світу у хевівейті Ентоні Джошуа не візьме участі у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа у лютому наступного року через проблеми зі здоров'ям.
Головні тези:
- Британський боксер Ентоні Джошуа відмовився від реваншу проти Даніеля Дюбуа у лютому через проблеми зі здоров'ям та відновленням після останнього бою.
- Поразка Джошуа від Дюбуа стала причиною серйозного виснаження, що вимагає більше часу для відновлення у свої 35 років.
- Очікується, що британський боксер буде готовий до поєдинку літом, можливо, з Тайсоном Ф'юрі, після того, як IBF встановила крайній термін для реваншу.
- Серед найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті визнані такі спортсмени як Володимир Кличко, Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі, Віталій Кличко та інші.
- Рейтинг найкращих боксерів демонструє величезний потенціал та талант у цьому важкому виді спорту, який завжди привертає увагу глядачів по всьому світу.
Що не так із Джошуа
За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, Ей Джей не встигне відновити форму до моменту проведення бою.
За його словами, мова не йде про серйозну травму, однак Джошуа має серйозне виснаження після останнього важкого бою з Дюбуа.
За його словами, 35-річний Джошуа у такому віці, що потребує більше часу на відновлення.
Очікується, що британець буде готовий до літа, коли реванш із Дюбуа може відбутися або ж з’явиться можливість довгоочікуваного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.
21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
При цьому IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.
Що відомо про рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті
Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO)
Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO)
Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO)
Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO)
Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)
Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO)
Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO)
Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO)
Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO)
Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)
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