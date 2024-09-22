Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа та захистив титул IBF — відео

У Лондоні пройшов бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.
Головні тези:
- Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа в п'ятому раунді і захистив титул IBF у надважкій вазі.
- Ентоні Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі, раніше поступаючись двічі Олександру Усику та одного разу Енді Руїсу.
- Даніель Дюбуа, який програв Усику у 2023 році, тепер може претендувати на бій із переможцем реваншу між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
- Олександр Усик анонсував підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024 року, який відбудеться в Саудівській Аравії.
- Під час бою Усик — Ф'юрі не буде стояти на кону статус абсолютного чемпіона світу, адже Усик звільнив титул IBF для захисту поясу в поєдинку Джошуа — Дюбуа.
Як пройшов поєдинок Дюбуа проти Джошуа
Наприкінці першого раунду Дюбуа відправив Джошуа в нокдаун. Ентоні виглядав розгубленим, і все могло закінчитися нокаутом, якби не своєчасний гонг.
У третьому та четвертому раундах Джошуа знову опинявся на підлозі рингу, але щоразу підводився та продовжував бій. Проте у п'ятому раунді Дюбуа завдав сильного удару по підборіддю, який завершив поєдинок достроково.
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Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Олександру Усику (2021, 2022) та одного разу Енді Руїсу (2019).
Дюбуа, який програв Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив свій чемпіонський титул і тепер може претендувати на бій із переможцем реваншу між Усиком та Тайсоном Ф'юрі, що запланований на 21 грудня.
Усик уже активно готується до реваншу
Як уже згадувалося раніше, увечері 10 вересня чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик нагадав “циганському королю” Тайсону Ф'юрі про їхній реванш у грудні 2024 року.
Ба більше, згодом Олександр Усик анонсував початок тренувального табору напередодні реваншу з британським боксером.
Як відомо, другий бій відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.
Що важливо розуміти, під час бою статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.
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