Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил титул IBF — видео
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Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил титул IBF — видео

Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил титул IBF — видео
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Источник:  online.ua

В Лондоне прошел бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Главные тезисы

  • Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил титул IBF в пятом раунде в Лондоне.
  • Это четвертое поражение в карьере Энтони Джошуа, который ранее проигрывал только Усику и Руису.
  • Для Даниэля Дюбуа эта победа стала третьей подряд, впервые защитив свой чемпионский титул.
  • Даниэль Дюбуа теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри.
  • Александр Усик подтвердил готовность к реваншу с Тайсоном Фьюри, который запланирован на декабрь 2024 года в Саудовской Аравии.

Как прошел поединок Дюбуа против Джошуа

В конце первого раунда Дюбуа отправил Джошуа в нокдаун. Энтони выглядел растерянным, и все могло окончиться нокаутом, если бы не своевременный гонг.

В третьем и четвертом раундах Джошуа снова оказывался на полу ринга, но каждый раз поднимался и продолжал бой. Однако в пятом раунде Дюбуа нанес сильный удар по подбородку, завершившему поединок досрочно.

Для 34-летнего Джошуа это четвёртое поражение в карьере. Ранее он уступал дважды Александру Усику (2021, 2022) и однажды Энди Руису (2019).

Дюбуа, проигравший Усику в 2023 году, одержал третью победу подряд, впервые защитил свой чемпионский титул и теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря.

Усик уже активно готовится к реваншу

Как уже упоминалось ранее, вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.

Мой друг, Тайсон Фьюри, я готов к декабрю. Ты готов? — поинтересовался украинский чемпион.

Более того, впоследствии Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.

Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Что важно понимать, во время боя статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.

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