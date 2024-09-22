Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил титул IBF — видео

В Лондоне прошел бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Главные тезисы
- Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил титул IBF в пятом раунде в Лондоне.
- Это четвертое поражение в карьере Энтони Джошуа, который ранее проигрывал только Усику и Руису.
- Для Даниэля Дюбуа эта победа стала третьей подряд, впервые защитив свой чемпионский титул.
- Даниэль Дюбуа теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри.
- Александр Усик подтвердил готовность к реваншу с Тайсоном Фьюри, который запланирован на декабрь 2024 года в Саудовской Аравии.
Как прошел поединок Дюбуа против Джошуа
В конце первого раунда Дюбуа отправил Джошуа в нокдаун. Энтони выглядел растерянным, и все могло окончиться нокаутом, если бы не своевременный гонг.
В третьем и четвертом раундах Джошуа снова оказывался на полу ринга, но каждый раз поднимался и продолжал бой. Однако в пятом раунде Дюбуа нанес сильный удар по подбородку, завершившему поединок досрочно.
IT'S ALL OVER🔥🔥🔥#RiyadhSeasonCard: Wembley Edition#JoshuaDubois | Live NOW on https://t.co/FoiaUucafv: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zZEm2Vufy9— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2024
Для 34-летнего Джошуа это четвёртое поражение в карьере. Ранее он уступал дважды Александру Усику (2021, 2022) и однажды Энди Руису (2019).
Дюбуа, проигравший Усику в 2023 году, одержал третью победу подряд, впервые защитил свой чемпионский титул и теперь может претендовать на бой с победителем реванша между Усиком и Тайсоном Фьюри, который запланирован на 21 декабря.
Усик уже активно готовится к реваншу
Как уже упоминалось ранее, вечером 10 сентября чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик напомнил "цыганскому королю" Тайсону Фьюри об их реванше в декабре 2024 года.
Более того, впоследствии Александр Усик анонсировал начало тренировочного лагеря накануне реванша с британским боксером.
Как известно, второе сражение состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Что важно понимать, во время боя статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-