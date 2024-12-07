Британський боксер, чемпіон хевівейту за версією IBF Даніель Дюбуа зухвало заявив про готовність до двобою із переможцем протистояння між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Дюбуа заявляє про готовність до бою за звання абсолютного чемпіона світу з Усиком або Ф’юрі

Британський боксер заявив, що розраховує здобути титул абсолютного чемпіона світу.

За його словами, бій з Усиком буде реваншем, однак він також готовий битись і проти Ф'юрі.

Даніель Дюбуа

Дюбуа при цьому переконує, що все йде за планом, однак противників не можна недооцінювати.

Продовжую перемагати, і врешті-решт я буду на вершині — абсолютним чемпіоном. Це моя мета, — підкреслив британський боксер. Поширити

Найближчий запланований поєдинок Дюбуа має пройти 22 лютого 2025 року. Його суперником стане боксер з Нової Зеландії Джозеф Паркер.

У 2023 році Олександр Усик переміг Даніеля Дубюа технічним нокаутом у 9-му раунді.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться через два тижні — 21 грудня 2024 року. Місце проведення запеклого поєдинку аравійський Ер-Ріяд "Kingdom Arena".

Що відомо про бій-реванш між Усиком та Ф’юрі

Український боксер чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик запевнив, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше сподобається фанам за попередній поєдинок.

Зокрема, Усик та Ф'юрі зустрілись напередодні бою та побажали один одному удачі.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.

Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.

Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.