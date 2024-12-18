Реванш Усика та Фʼюрі. Боксери ефектно зʼявилися на церемонії зустрічі — відео

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі прибули на поєдинок-реванш за звання об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі в саудівському Ер-Ріяді. Це один із перших медіазаходів перед другим боєм українця та британця.

Як пройшла церемонія прибуття Усика та Фʼюрі

Усі боксери після представлення виходили з величезного літака, проходили повз своєрідний коридор, а потім відповідали на запитання ведучих.

The Aura of Usyk ⚡#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/9hwFgLozmF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

Олександр Усик з’явився на публіці в стильному костюмі разом зі своєю командою. Боксер розповів, що його костюм створила українська дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Образ складається із фіолетового костюма та хутряної накидки, на якій вишито зображення тигра. Одне око у тварини жовте, а інше блакитне - це символізм, який вказує на кольори українського прапора.

Мій план — такий самий. Ми з Ф'юрі знаємо один одного, бо дивимося бої, боксували в першому поєдинку. Ми з Тайсоном пишемо історію. За 10-15 років люди згадуватимуть два поєдинки Усика та Ф'юрі. Це буде великий бій. Я почуваюся добре. Що я відчуваю? Відчуваю, що переможу, — сказав Усик ведучим церемонії. Поширити

Бій-реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня в саудівському Ріяді на Kingdom Arena, де вони вже зустрічалися у травні. На кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона у гевівейті, адже українець звільнив пояс IBF для бою між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа.

Скільки отримають за бій-реванш Усик та Фʼюрі

Як зазначається, загальний призовий фонд бою становить 190 мільйонів доларів, які будуть розподілені у співвідношенні 60% на користь Усика і 40% — для Ф’юрі.

Таким чином, Олександр Усик отримає 114 мільйонів доларів, а Тайсон Ф’юрі — 76 мільйонів. Ці суми є гарантованими і не залежать від продажів платних трансляцій (PPV).

Для порівняння, у першому поєдинку, який Усик виграв роздільним рішенням суддів, розподіл гонорарів був на користь Ф’юрі — 70% проти 30%. Тоді британець заробив 105 мільйонів доларів, а українець — 45 мільйонів.