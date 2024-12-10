За словами промоутера британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірна, головною інтригою під час бою-реваншу між українським чемпіоном хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде саме здатність “Циганського короля” зберігати концентрацію.
Головні тези:
- Основна інтрига бою-реваншу полягає у здатності Тайсона Ф'юрі зберігати концентрацію протягом усього поєдинку з Усиком.
- Тайсон Ф'юрі набрав додаткові 5 кг ваги, змінивши свою стратегію підготовки до бою-реваншу.
- Український боксер Олександр Усик вважає, що бій-реванш з Ф'юрі більше сподобається фанам, ніж попередній поєдинок.
Чи може Ф’юрі вистояти проти Усика у бою-реванші
Хірн зазначив у коментарі журналістам видання DAZN Boxing, що для успішного виступу у бою-реванші проти Усика Ф’юрі має змінити власний підхід і зберігати концентрацію протягом усього поєдинку.
Що відомо про наближення бою між Усиком та Ф’юрі
Український боксер чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик запевнив, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше сподобається фанам за попередній поєдинок.
Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.
За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.
Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.
Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.
“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.
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