За словами промоутера британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірна, головною інтригою під час бою-реваншу між українським чемпіоном хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде саме здатність “Циганського короля” зберігати концентрацію.

Чи може Ф’юрі вистояти проти Усика у бою-реванші

Хірн зазначив у коментарі журналістам видання DAZN Boxing, що для успішного виступу у бою-реванші проти Усика Ф’юрі має змінити власний підхід і зберігати концентрацію протягом усього поєдинку.

Якщо ти втрачаєш фокус, якщо ти втрачаєш концентрацію проти Олександра Усика, це катастрофа. Фʼюрі зміг відновитися й повернутися в бій, що було неймовірно. Фʼюрі переважав у першій половині бою, а Усик домінував у другій половині. Як на мене, перемогла правильна людина. Інтрига полягає в тому, що Тайсон може зробити по-іншому в цьому бою, — пояснює Хірн. Поширити

Що відомо про наближення бою між Усиком та Ф’юрі

Український боксер чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик запевнив, що бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше сподобається фанам за попередній поєдинок.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.

Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.

“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.