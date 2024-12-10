По словам промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна, главной интригой во время боя-реванша между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет именно способность Цыганского короля сохранять концентрацию.

Может Фьюри выстоять против Усика в бою-реванше

Хирн отметил в комментарии журналистам издание DAZN Boxing, что для успешного выступления в бою-реванше против Усика Фьюри должен изменить свой подход и сохранять концентрацию на протяжении всего поединка.

Если ты теряешь фокус, если теряешь концентрацию против Александра Усика, это катастрофа. Фьюри смог восстановиться и вернуться в бой, что было невероятно. Фьюри преобладал в первой половине боя, а Усик доминировал во второй половине. По-моему, победил правильный человек. Интрига состоит в том, что Тайсон может сделать по-другому в этом бою, — объясняет Хирн. Поделиться

Что известно о приближении боя между Усиком и Фьюри

Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам за предыдущий поединок.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что в настоящее время гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.

Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.