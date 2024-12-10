По словам промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна, главной интригой во время боя-реванша между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет именно способность Цыганского короля сохранять концентрацию.
Главные тезисы
- Главной интригой боя-реванша Усик vs Фьюри является способность Тайсона Фьюри сохранять концентрацию на протяжении поединка.
- Тайсон Фьюри набрал дополнительные 5 кг веса и изменил стратегию подготовки для боя-реванша с Усиком.
- Украинский боксер Усик уверен, что предстоящий реванш будет более увлекательным для фанатов по сравнению с предыдущим боем.
- Британский боксер Тайсон Фьюри признал сложность соперничества с Усиком и выразил серьезное отношение к предстоящему поединку.
- Для успешного выступления против Усика, Фьюри должен изменить свой подход и поддерживать концентрацию на протяжении всего боя.
Может Фьюри выстоять против Усика в бою-реванше
Хирн отметил в комментарии журналистам издание DAZN Boxing, что для успешного выступления в бою-реванше против Усика Фьюри должен изменить свой подход и сохранять концентрацию на протяжении всего поединка.
Что известно о приближении боя между Усиком и Фьюри
Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам за предыдущий поединок.
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.
По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.
Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри заявил, что в настоящее время гораздо серьезнее относится к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.
Фьюри признал, что вряд ли сможет выступить лучше, чем в первом бою против Усика, поскольку считает, что тогда провел один из лучших боев в собственной карьере.
Цыганский король также признался, что Усик один из лучших и сложных его соперников.
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