За словами менеджера українського чемпіона хевівейту за версіями WBA, WBO та WBC Олександра Усика Егіса Клімаса, після бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі український боксер може поборотись за титул IBF, який наразі належить британському боксеру Даніелю Дюбуа і встановити унікальне досягнення в боксі.
Головні тези:
- У після бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик може зустрітися у поєдинку з Даніелем Дюбуа за титул IBF, мріючи стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу.
- Олександр Усик в очікуванні бою з Тайсоном Ф'юрі.
- Український боксер активно готується до бою, включаючи тренування на руках та під водою, збільшуючи час перебування до 10 хвилин з метою досягнення абсолютного успіху.
Що відомо про ймовірний бій між Усиком та Дюбуа
Дюбуа став володарем поясу IBF через відмову Усика проводити обов’язковий захист пояса.
Британський боксер вже захистив цей пояс у поєдинку проти Ентоні Джошуа.
Під час цього протистояння Дюбуа тричі відправляв Джошуа у нокдаун і нокаутував у 5 раунді.
Хто ще може поборотись з Дюбуа за пояс IBF
Ходить багато розмов, що незабаром Даніель Дюбуа може провести поєдинок проти 48-річного Володимира Кличка. Проте наразі команди обох боксерів не підтверджують цю інформацію та очікують на результат реваншу Усик – Ф'юрі.
Також існує ймовірність, що відбудеться трилогія між Олександром Усиком і "Циганським королем".
Проте для цього британець зобов'язаний здобути перемогу в майбутньому реванші.
За словами Усика, у рамках підготовки до бою-реваншу проти Ф’юрі він щодня ходить на руках по 15 хвилин і навіть збільшує час перебування під водою, наразі вже до 10 хвилин.
Усик розпочав підготовку до другої зустрічі проти Ф'юрі ще у вересні. Двері тренувального табору українець відкрив в іспанській Валенсії.
Натомість Тайсон пізніше почав готуватись до реваншу — у середині листопада. "Циганський король" обрав для тренувального табору сонячну Мальту.
Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.
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