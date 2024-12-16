За словами менеджера українського чемпіона хевівейту за версіями WBA, WBO та WBC Олександра Усика Егіса Клімаса, після бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі український боксер може поборотись за титул IBF, який наразі належить британському боксеру Даніелю Дюбуа і встановити унікальне досягнення в боксі.

Що відомо про ймовірний бій між Усиком та Дюбуа

Дюбуа дуже добре виглядав у своєму останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа, і зараз він утримує титул IBF. Якщо Усик переможе Ф’юрі, то я думаю, що було б чудово провести реванш із Дюбуа, щоб стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі або єдиним триразовим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу. Це було б неймовірно, - зазначив Клімас журналістам телеканалу DAZN Поширити

Дюбуа став володарем поясу IBF через відмову Усика проводити обов’язковий захист пояса.

Олександр Усик

Британський боксер вже захистив цей пояс у поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Під час цього протистояння Дюбуа тричі відправляв Джошуа у нокдаун і нокаутував у 5 раунді.

Хто ще може поборотись з Дюбуа за пояс IBF

Ходить багато розмов, що незабаром Даніель Дюбуа може провести поєдинок проти 48-річного Володимира Кличка. Проте наразі команди обох боксерів не підтверджують цю інформацію та очікують на результат реваншу Усик – Ф'юрі.

Також існує ймовірність, що відбудеться трилогія між Олександром Усиком і "Циганським королем".

Проте для цього британець зобов'язаний здобути перемогу в майбутньому реванші.

За словами Усика, у рамках підготовки до бою-реваншу проти Ф’юрі він щодня ходить на руках по 15 хвилин і навіть збільшує час перебування під водою, наразі вже до 10 хвилин.

Усик розпочав підготовку до другої зустрічі проти Ф'юрі ще у вересні. Двері тренувального табору українець відкрив в іспанській Валенсії.

Натомість Тайсон пізніше почав готуватись до реваншу — у середині листопада. "Циганський король" обрав для тренувального табору сонячну Мальту.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.