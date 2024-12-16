Усик ледве не помер від пневмонії у дитинстві

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO зізнався, що у дитинстві важко перехворів на пневмонію і ледве не помер.
Головні тези:
- Усик пережив важку пневмонію у дитинстві та ледве не помер, що сильно вплинуло на його віру та визначило підхід до тренувань у подальшому.
- Стратегія підготовки Усика до бою-реваншу з Ф’юрі включає тренування на руках та під водою, показуючи його наполегливість та відданість.
- Тайсон Ф’юрі змінив стратегію підготовки до бою-реваншу, набравши 5 кг ваги, що може вплинути на хід зустрічі з Усиком.
Що відомо про важку хворобу Усика у дитинстві
Усик зазначив, що ще під час навчання у школі важко захворів на пневмонію.
Він дуже тяжко захворів і лікарі навіть припускали, що майбутній чемпіон може померти.
За словами українського боксера, саме тоді він звернувся до Бога.
Завдяки вірі у Бога Усик й став одним із найтитулованіших та найпопулярніших спортсменів світу.
Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі
За словами Усика, у рамках підготовки до бою-реваншу проти Ф’юрі він щодня ходить на руках по 15 хвилин і навіть збільшує час перебування під водою, наразі вже до 10 хвилин.
Усик розпочав підготовку до другої зустрічі проти Ф'юрі ще у вересні. Двері тренувального табору українець відкрив в іспанській Валенсії.
Натомість Тайсон пізніше почав готуватись до реваншу — у середині листопада. "Циганський король" обрав для тренувального табору сонячну Мальту.
Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.
За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.
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