Усик приголомшив історією про смертельно небезпечну хворобу у дитинстві
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Усик приголомшив історією про смертельно небезпечну хворобу у дитинстві

Олександр Усик
Джерело:  Daily Mail

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO зізнався, що у дитинстві важко перехворів на пневмонію і ледве не помер. 

Головні тези:

  • Усик пережив важку пневмонію у дитинстві та ледве не помер, що сильно вплинуло на його віру та визначило підхід до тренувань у подальшому.
  • Стратегія підготовки Усика до бою-реваншу з Ф’юрі включає тренування на руках та під водою, показуючи його наполегливість та відданість.
  • Тайсон Ф’юрі змінив стратегію підготовки до бою-реваншу, набравши 5 кг ваги, що може вплинути на хід зустрічі з Усиком.

Що відомо про важку хворобу Усика у дитинстві

Усик зазначив, що ще під час навчання у школі важко захворів на пневмонію.

Він дуже тяжко захворів і лікарі навіть припускали, що майбутній чемпіон може померти.

За словами українського боксера, саме тоді він звернувся до Бога.

Лікар навіть сказав, що я міг померти. Це дуже сильно вплинуло на мене. Саме тоді я звернувся до Бога. До лікарні прийшов священник і запропонував мені помолитися. Він сказав, що тільки Бог може вирішити, жити мені чи померти. Тому я молюся все життя і так наполегливо тренуюся. Я буду робити це доти, доки б'ється моє серце, бо я вдячний за те, що я тут, — розповів Усик.

Усик ледве не помер від пневмонії у дитинстві
Олександр Усик

Завдяки вірі у Бога Усик й став одним із найтитулованіших та найпопулярніших спортсменів світу.

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі

За словами Усика, у рамках підготовки до бою-реваншу проти Ф’юрі він щодня ходить на руках по 15 хвилин і навіть збільшує час перебування під водою, наразі вже до 10 хвилин.

Усик розпочав підготовку до другої зустрічі проти Ф'юрі ще у вересні. Двері тренувального табору українець відкрив в іспанській Валенсії.

Натомість Тайсон пізніше почав готуватись до реваншу — у середині листопада. "Циганський король" обрав для тренувального табору сонячну Мальту.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика. 

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.

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