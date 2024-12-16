Усик ледве не помер від пневмонії у дитинстві

Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBC та WBO зізнався, що у дитинстві важко перехворів на пневмонію і ледве не помер.

Що відомо про важку хворобу Усика у дитинстві

Усик зазначив, що ще під час навчання у школі важко захворів на пневмонію.

Він дуже тяжко захворів і лікарі навіть припускали, що майбутній чемпіон може померти.

За словами українського боксера, саме тоді він звернувся до Бога.

Лікар навіть сказав, що я міг померти. Це дуже сильно вплинуло на мене. Саме тоді я звернувся до Бога. До лікарні прийшов священник і запропонував мені помолитися. Він сказав, що тільки Бог може вирішити, жити мені чи померти. Тому я молюся все життя і так наполегливо тренуюся. Я буду робити це доти, доки б'ється моє серце, бо я вдячний за те, що я тут, — розповів Усик. Поширити

Олександр Усик

Завдяки вірі у Бога Усик й став одним із найтитулованіших та найпопулярніших спортсменів світу.

Що відомо про наближення бою-реваншу між Усиком та Ф’юрі

За словами Усика, у рамках підготовки до бою-реваншу проти Ф’юрі він щодня ходить на руках по 15 хвилин і навіть збільшує час перебування під водою, наразі вже до 10 хвилин.

Усик розпочав підготовку до другої зустрічі проти Ф'юрі ще у вересні. Двері тренувального табору українець відкрив в іспанській Валенсії.

Натомість Тайсон пізніше почав готуватись до реваншу — у середині листопада. "Циганський король" обрав для тренувального табору сонячну Мальту.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.