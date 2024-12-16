Усик чуть не умер от пневмонии в детстве

Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO признался, что в детстве тяжело переболел пневмонией и чуть не умер.
Главные тезисы
- Украинский боксер Александр Усик откровенно рассказал о своей тяжелой пневмонии в детстве, которая почти стоила ему жизни и изменила его взгляд на мир.
- Благодаря вере в Бога и настойчивости в тренировках Усик стал одним из самых титулованных спортсменов мира.
- Стратегия подготовки Усика к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри включает нестандартные тренировки, такие как хождение на руках и нахождение под водой, демонстрируя его преданность и готовность к борьбе.
- Тайсон Фьюри, в свою очередь, изменяет стратегию подготовки, набирая дополнительные килограммы, что может повлиять на результат встречи.
Что известно о тяжелой болезни Усика в детстве
Усик отметил, что еще во время учебы в школе тяжело заболел пневмонией.
Он очень тяжело заболел и врачи даже предполагали, что будущий чемпион может умереть.
По словам украинского боксера, именно тогда он обратился к Богу.
Благодаря вере в Бога Усик и стал одним из самых титулованных и популярных спортсменов мира.
Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри
По словам Усика, в рамках подготовки к бою-реваншу против Фьюри он ежедневно ходит на руках по 15 минут и даже увеличивает время пребывания под водой уже до 10 минут.
Усик начал подготовку ко второй встрече против Фьюри еще в сентябре. Дверь тренировочного лагеря украинец открыл в испанской Валенсии.
Тайсон позже начал готовиться к реваншу — в середине ноября. "Цыганский король" выбрал для тренировочного лагеря солнечную Мальту.
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.
По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.
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