Усик ошеломил историей о смертельно опасной болезни в детстве
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Усик ошеломил историей о смертельно опасной болезни в детстве

Александр Усик
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Источник:  Daily Mail

Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO признался, что в детстве тяжело переболел пневмонией и чуть не умер.

Главные тезисы

  • Украинский боксер Александр Усик откровенно рассказал о своей тяжелой пневмонии в детстве, которая почти стоила ему жизни и изменила его взгляд на мир.
  • Благодаря вере в Бога и настойчивости в тренировках Усик стал одним из самых титулованных спортсменов мира.
  • Стратегия подготовки Усика к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри включает нестандартные тренировки, такие как хождение на руках и нахождение под водой, демонстрируя его преданность и готовность к борьбе.
  • Тайсон Фьюри, в свою очередь, изменяет стратегию подготовки, набирая дополнительные килограммы, что может повлиять на результат встречи.

Что известно о тяжелой болезни Усика в детстве

Усик отметил, что еще во время учебы в школе тяжело заболел пневмонией.

Он очень тяжело заболел и врачи даже предполагали, что будущий чемпион может умереть.

По словам украинского боксера, именно тогда он обратился к Богу.

Доктор даже сказал, что я мог умереть. Это сильно повлияло на меня. Тогда я обратился к Богу. В больницу пришел священник и предложил мне помолиться. Он сказал, что только Бог может решить, жить ли мне или умереть. Поэтому я молюсь всю жизнь и так упорно тренируюсь. Я буду делать это, пока бьется мое сердце, потому что я благодарен за то, что я здесь, — рассказал Усик.

Усик чуть не умер от пневмонии в детстве
Александр Усик

Благодаря вере в Бога Усик и стал одним из самых титулованных и популярных спортсменов мира.

Что известно о приближении боя-реванша между Усиком и Фьюри

По словам Усика, в рамках подготовки к бою-реваншу против Фьюри он ежедневно ходит на руках по 15 минут и даже увеличивает время пребывания под водой уже до 10 минут.

Усик начал подготовку ко второй встрече против Фьюри еще в сентябре. Дверь тренировочного лагеря украинец открыл в испанской Валенсии.

Тайсон позже начал готовиться к реваншу — в середине ноября. "Цыганский король" выбрал для тренировочного лагеря солнечную Мальту.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

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