Усик может установить уникальный рекорд по боксу
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Усик может установить уникальный рекорд по боксу

Александр Усик
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Источник:  online.ua

По словам менеджера украинского чемпиона хевивейта по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика Эгиса Климаса, после боя-реванша с Тайсоном Фьюри украинский боксер может побороться за титул IBF, который сейчас принадлежит британскому боксеру Даниэлю Дюбуа и установит уникальное достижение в боксе.

Главные тезисы

  • Александр Усик готовится к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри и может потом сразиться с Даниэлем Дюбуа за титул IBF, стремясь стать двукратным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
  • Даниэль Дюбуа уже прошел успешную защиту пояса IBF в бою против Энтони Джошуа.
  • Результаты реванша Усик — Фьюри станут ключевыми для определения будущих событий в сфере профессионального бокса, включая возможные трилогии и поединки за титулы.

Что известно о вероятном бое между Усиком и Дюбуа

Дюбуа очень хорошо выглядел в своем последнем поединке против Энтони Джошуа, и сейчас он удерживает титул IBF. Если Усик победит Фьюри, то я думаю, что было бы здорово провести реванш из Дюбуа, чтобы стать двукратным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе или единственным трехкратным абсолютным чемпионом мира в истории бокса. Это было бы невероятно, — отметил Климас журналистам телеканала DAZN

Дюбуа стал обладателем пояса IBF из-за отказа Усика проводить обязательную защиту пояса.

Усик может стать обладателем уникального рекорда по боксу
Александр Усик

Британский боксер уже защитил этот пояс в поединке против Энтони Джошуа.

Во время этого противостояния Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун и нокаутировал в 5 раунде.

Кто еще может поспорить с Дюбуа за пояс IBF

Ходит много разговоров, что в скором времени Даниэль Дюбуа может провести поединок против 48-летнего Владимира Кличко. Однако пока команды обоих боксеров не подтверждают эту информацию и ожидают результата реванша Усик — Фьюри.

Также существует вероятность, что состоится трилогия между Александром Усиком и Цыганским королем.

Однако для этого британец обязан одержать победу в будущем реванше.

По словам Усика, в рамках подготовки к бою-реваншу против Фьюри он ежедневно ходит на руках по 15 минут и даже увеличивает время пребывания под водой уже до 10 минут.

Усик начал подготовку ко второй встрече против Фьюри еще в сентябре. Дверь тренировочного лагеря украинец открыл в испанской Валенсии.

Тайсон позже начал готовиться к реваншу — в середине ноября. "Цыганский король" выбрал для тренировочного лагеря солнечную Мальту.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

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