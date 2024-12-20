Усик і Ф'юрі провели традиційне зважування перед боєм-реваншем — відео
Категорія
Спорт
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Усик і Ф'юрі провели традиційне зважування перед боєм-реваншем — відео

Усик
Джерело:  Суспільне. Спорт

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели зважування напередодні реваншу за чемпіонство світу в надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у саудівському Ер-Ріяді.

Головні тези:

  • На зважуванні перед реваншем у надважкій вазі Усик виявився на 25 кг легше за Ф'юрі.
  • Усик та Ф'юрі знову зійдуться у ринзі 21 грудня за звання об'єднаного чемпіона WBA, WBC та WBO.
  • Зверніть увагу на зміни в вазових показниках спортсменів в порівнянні з попередніми поєдинками, що можуть вплинути на стратегію в ринзі.

Усик виявився на 25 кг легшим за Ф'юрі

Ф'юрі виявився значно важчим за українця: 127.4 кг у британця проти 102.5 кг в Усика — майже 25 кг різниці між майбутніми суперниками.

Для Усика вага стала рекордною в кар'єрі: на 1.3 кг збільшив власний показник від першого бою проти ексчемпіона WBC у травні.

Набрав вагу і Ф'юрі — порівняно з попереднім поєдинком, одразу на 8.6 кг.

Між спортсменами також відбулася заключна битва поглядів, що цього разу протривала лічені секунди, перш ніж відвернувся Ф'юрі. Після пресконференції напередодні боксери не відводили погляд протягом 10 хвилин.

Усик і Ф'юрі

Усик і Ф'юрі вдруге зійдуться у ринзі 21 грудня. На кону стоятиме звання об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та WBO.

Перший бій українець виграв роздільним рішенням суддів, завдавши Ф'юрі дебютної професійної поразки і перервавши безпрограшну серію суперника з 35 поєдинків.

Зеленський побажав Усику перемоги

Президент Володимир Зеленський під час відеодзвінка побажав чемпіону світу, українському боксеру Олександру Усику перемоги у бої-реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі.

У будь-якому випадку ми за тебе тримаємо кулаки. Дуже хочеться перемоги для України, і кожна твоя перемога дає настрій, заряджає українців. Усі ми — великі фанати твого таланту, хоробрості, міцності і твого успіху. Всі українці стовідсотково на твоєму боці.

Він також жартома просив Усика не забувати про те, що Велика Британія — наш партнер.

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