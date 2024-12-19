Усик може стати володарем унікального поясу у разі перемоги над Ф'юрі
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Усик може стати володарем унікального поясу у разі перемоги над Ф'юрі

Пояс на честь перемоги Алі над Форманом
Джерело:  online.ua

Президент асоціації боксу WBC Маурісіо Сулейман заявив, що переможець бою-реваншу між українським чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі отримає пам'ятний пояс на честь перемоги легендарного Мухаммеда Алі над Джорджем Форманом у 1974 році. 

Головні тези:

  • Усик може стати володарем унікального поясу у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі.
  • Пам'ятний пояс випущений на честь перемоги Мухаммеда Алі над Джорджем Форманом.
  • У бою-реванші обіцяють захоплюючий поєдинок: Тайсон Ф'юрі визначив свою мету — розбити обличчя Усику.

Що відомо про змогу Усика стати володарем унікального поясу у разі перемоги над Ф’юрі

Мова йде про пам’ятний пояс, випущений до 50-ї річниці "Гуркоту в джунглях" — перемоги легендарного Мухаммеда Алі над Джорджем Форманом нокаутом у 8 раунді в 1974 році.

Маурісіо Сулейман підкреслив, що цей пояс був виготовлений “ у серці Африки”.

Ремінець із золотою та леопардовою гамою має золоті пластини, які символізують професійний шлях Усика та Ф'юрі.

Ф’юрі обіцяє знищити Усика у бою-реванші

18 грудня “Циганський король” провів відкрите тренування в Ер-Ріяді та відзначився черговою гучною заявою на адресу Усика.

Ф’юрі заявив, що його взагалі не цікавить здобуття титулу абсолютного чемпіона світу. Він зосереджений виключно на реванші над Усиком.

У мене ніколи не було місії стати абсолютним чемпіоном світу. Моя головна місія — це розбити Усику обличчя у реванші. Жодного шансу, що він мене поб'є. Знаєте, що тоді мені завадило? У мене було розсічення. Навіть якщо він повстане з пекла, як фенікс, я все одно його знищу, — заявляє британський боксер.

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