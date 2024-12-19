Президент асоціації боксу WBC Маурісіо Сулейман заявив, що переможець бою-реваншу між українським чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі отримає пам'ятний пояс на честь перемоги легендарного Мухаммеда Алі над Джорджем Форманом у 1974 році.

Що відомо про змогу Усика стати володарем унікального поясу у разі перемоги над Ф’юрі

Мова йде про пам’ятний пояс, випущений до 50-ї річниці "Гуркоту в джунглях" — перемоги легендарного Мухаммеда Алі над Джорджем Форманом нокаутом у 8 раунді в 1974 році.

Маурісіо Сулейман підкреслив, що цей пояс був виготовлений “ у серці Африки”.

Ремінець із золотою та леопардовою гамою має золоті пластини, які символізують професійний шлях Усика та Ф'юрі.

Meet the Rumble in the Jungle 50th Anniversary Commemorative belt, the iconic WBC heavyweight championship between @MuhammadAli vs @GeorgeForeman designed and created in the heart of Africa . This unique special trophy will be awarded to the winner of #UsykFury2 this Saturday in… pic.twitter.com/wLebny8iFe — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024

Ф’юрі обіцяє знищити Усика у бою-реванші

18 грудня “Циганський король” провів відкрите тренування в Ер-Ріяді та відзначився черговою гучною заявою на адресу Усика.

Ф’юрі заявив, що його взагалі не цікавить здобуття титулу абсолютного чемпіона світу. Він зосереджений виключно на реванші над Усиком.